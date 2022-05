Del dia a dia a la passió dels CIRCUITS

RS és una denominació que tothom associa a l’esportivitat i les màximes prestacions. No obstant això, la gamma RS d’Audi és més que potència, luxe i versatilitat. Els vehicles que incorporen aquesta denominació són un banc de proves de la marca alemanya que, posteriorment, traslladen als seus models més «accessibles». D’aquí l’enorme importància que Audi dóna a la seva gamma RS.

Estem parlant d’un extens catàleg de models i acabats que abasta models de totes les mides i amb diversos nivells de potència. Una gamma per a tots els gustos formada per deu models i catorze carrosseries que tenen molts elements en comú tot i ser tan diferents entre sí. En funció del model la carrosseria està eixamplada, el disseny posterior és específic i les llantes van des de les 19 fins a les 23 polzades.

Audi va portar al Circuit de Los Arcos un total de 8.130 CV de potència. Una barbaritat. I el cert és que el so dels motors t’accelera el pols i t’empeny a pujar com més aviat millor al cotxe que sigui per tal de seguir els consells dels monitors per gaudir al màxim. Com va passar amb el recorregut per carreteres convencionals, Audi va desplaçar tot el seu potencial. Vam tenir l’oportunitat de provar tots els models i potències, i si quelcom va quedar clar per sobre de tot, va ser la sensació d’esportivitat, de potència i de seguretat.

Establir una classificació de la gamma RS d’Audi és una missió impossible. Sobretot perquè depèn de moltes variables: alguns conductors primen la potència, d’altres les prestacions i d’altres el disseny. Per aquest motiu ens hem decidit a dividir la gamma en funció de la seva mida per explicar les característiques dels deu models que la composen.

Comencem amb l’RS 3, que presenta dos acabats: Sedan i Sportback. El seu aspecte és de compacte esportiu, sent aquest darrer d’estil cupè. En aquest cas, com a la resta de la gamma, també disposarem del sistema de tracció Quattro. Pels que busquen l’estil SUV, saltem a l’RS Q3 quattro S-tronic. En tots aquests casos estaríem parlant d’una potència de 400 CV.

Fem un salt i arribem a l’RS 4 Avant, un cotxe molt bonic d’estil familiar que a Europa té una gran acceptació, tot i que a Espanya aquest tipus de carrosseria encara no està gaire introduït malgrat la seva comodiat i els conductors tenen moltes reticències per les seves dimensions. Un salt que ve acompanyat per una mica més de potència, amb 450 CV.

Anem pujant les prestacions per arribar a l’RS 5, que es pot escollir en versió Cupè i Sportback. Ens mantenim en els 450 cavalls de potència, però ja estem davant d’un models prestacional on la mida comença a jugar a favor seu.

El salt que ve a continuació és molt important, ja que amb els RS 6 Avant, RS 7 Sportback i RS Q8 saltem als 600 CV. No hi ha dubte que parlem d’una potència important, però no és menys cert que són vehicles més pesats que necessiten més cavalls per poder-se moure amb l’agilitat que necessita la gamma RS.

Deixem els models que podríem considerar com a «seriosos» per passar a parlar de les joies de la corona. Models que, a més d’oferir una potència extraordinària, llueixen un disseny únic. Es tracta dels TT RS Cupè de 400 CV i l’R8 V10 amb les seves variants Performance, Performance quattro i Spyder de 570 i 620 CV.

Però a dalt de tot de la gamma RS hi ha un model… elèctric. I és que aquest és el futur dels models més potents d’Audi. Els 646 CV de l’Audi e-tron GT RS s’ofereixen des del primer moment, i la millor manera de comprovar-ho és accelerant a fons des d’aturat. Sort que quan vam realitzar aquesta acció vam seguir el consell del monitor i vam recolzar el cap al capçal, ja que d’una altra manera ens hauríem marejat. Una sensació brutal, difícilment explicable.