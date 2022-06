Tots els conductors hem de renovar el permís de conduir cada cert temps. En concret, els conductors majors de 65 anys han de fer-ho cada cinc anys pels permisos de tipus A i B, mentre que els conductors de menys de 65, han de fer-ho cada deu anys. Per a altres tipus de carnets, els temps es redueixen a cinc i tres anys respectivament. En qualsevol cas, sempre hem d'estar atents a la data de caducitat que consta en el revers del document per no infringir la legislació. El tràmit de renovació del carnet actualment, pot fer-se de manera presencial o de manera telemàtica.

Per fer-ho presencialment, hem d'acudir o a un centre mèdic autoritzat on a més d'expedir-nos el certificat d'aptitud, s'ocuparan de tramitar-nos tot l'expedient, o bé, optar per acudir en persona a una prefectura de trànsit amb el certificat mèdic, el carnet antic i una fotografia recent. Per sol·licitar-ho telemàticament, hem de registrar-nos amb un certificat digital, un DNI electrònic o el sistema clau. En qualsevol dels casos, haurem d'abonar com a mínim els 24,34 euros de taxes de la DGT corresponents a aquest tràmit. A aquest import, caldrà sumar-li el cost del certificat mèdic, que sol rondar entre els 40 i els 60 euros aproximadament. Cal recordar que no es pot circular amb un document caducat i que en el cas de fer-ho, ens podrem enfrontar a una sanció de 200 euros.