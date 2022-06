Un LLOP amb pell de SUV

Senzillament brutal. Així és el Formentor VZ5, el model de referència de Cupra. Un cotxe que esprem al màxim el famós motor de cinc cilindres i 390 CV d’origen Audi gràcies a allò que millor sap fer la marca espanyola: posar a punt el xassís amb la precisió d’un rellotger.

Aquest VZ5 se situa molt per sobre del PHEV de 245 i també del quatre cilindres de 310 CV, i es diferencia de tots dos a simple vista per alguns detalls estètics: l’aerodinàmic llavi inferior del para-xocs davanter en fibra de carboni, les carcasses negres dels retrovisors, els passos de roda també en negre, les llantes d’aliatge específiques de 20 polzades, els frens Akebono de 376 mm mossegats per pinces de 6 pistons, un difusor posterior també fet de carboni autèntic i, el que més ens agrada, les quatre sortides d’escapament trapezoïdals en el color coure corporatiu de la marca.

El seu interior és pràcticament idèntic al de la versió de 310 CV i amb prou feines varia l’equipament. Cal tenir en compte que es tracta del model topall de gamma, de manera que equipa de sèrie gairebé tot el que pot muntar el model. Només es pot enriquir muntant uns seients CUP Bucket encara més esportius i que subjecten millor el cos i un equip d’àudio signat per Beats.

A la presentació ens van avançar el llançament d’una edició especial limitada a 999 unitats del Formentor VZ5. Bàsicament es diferenciarà de la resta perquè estarà pintada amb l’exclusiu color Gris Taiga i al seu interior disposarà de cuir nappa marró. Al contrari que les 7.000 unitats que es llançaran a tot el món de l’VZ5 normal, aquesta edició sí que estarà numerada. A Espanya arribaran molt poques unitats, de manera que els interessats hauran de reservar-la com més aviat millor.

5 cilindrEs de 390 CV

El cor del Formentor VZ5 és un motor turboalimentat de 5 cilindres i 2.5 litres que lliura 390 CV i 480 Nm de parell màxim, transmesos a les quatre rodes a través d’un canvi de marxes automàtic de doble embragatge i 7 relacions.

I què signifiquen aquestes xifres? Doncs una empenta demencial en qualsevol règim de voltes. Segons la fitxa tècnica accelera de 0 a 100 km/h en 4,2 segons i té una velocitat màxima limitada electrònicament a 250 km/h.

Una aspecte que ens ha encantat de la mecànica és que el canvi de marxes és esportiu dels de debò. Circulant en mode seqüencial utilitzant les lleves el canvi no puja de marxes si arribes al límit de revolucions, i també permet reduccions gairebé al límit. D’aquesta manera no es produeixen sorpreses i el conductor té el control total del cotxe.

A més, hi ha una mode en el quadre d’instruments que canvia de color a mida que augmenten les revolucions, fins arribar al color vermell com passa en els cotxes més esportius o de competició. I el cert és que circulant ràpid és molt útil, perquè es pot veuire de reüll i no ens obliga a treure la vista de la carretera.

ENGANXAT a L‘asfalt

Cupra és una marca experta en afinar els xassís fins a aconseguir un rendiment del cotxe proper a la competició. És increïble com un vehicle amb una carrosseria SUV pot tenir l’adherència i el comportament d’un veritable esportiu. És cert que l’VZ5 té unes suspensions rebaixades que l’acosten 10 mm més a l’asfalt que la versió VZ de 310 CV, però tot i així és més alt que molts altres cotxes esportius del mercat, als quals probablement aconseguiria vèncer en un tram de revolts revirat .

El Cupra Formentor VZ5 està disponible des de 65.350 euros (amb disponibilitat gairebé immediata), i el cert que és no se’ns acudeix un altre cotxe que ofereixi tanta potència i tant dinamisme per aquest preu.

I tot plegat en un embolcall atractiu, tecnològicament avançat i amb una carrosseria SUV que el fa vàlid per a un ús diari gràcies a les seves bones places posteriors i al seu generós maleter.