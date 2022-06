La mobilitat MÉS SOSTENIBLE

Renault i Cabify han arribat a un acord amb què el grup automobilístic francès dotarà la plataforma de multimobilitat de vehicles elèctrics amb una nova fórmula de subscripció a través de Mobilize, la marca de Renault Group dedicada a les noves formes de mobilitat. Mobilize Driver Solution, que és com s’anomena aquesta iniciativa de Renault, neix de la idea d’oferir als professionals del transport de persones una opció de pagament per ús similar a la que s’oferia fins ara als particulars.

Més concretament, Cabify disposarà d’inici de 40 unitats del Mobilize Limo, un cotxe 100% elèctric fabricat a la Xina que únicament estarà disponible a través de fórmules de pagament per subscripció per a clients professionals, i del que de moment només en podrà fer ús la companyia multimobilitat, ja que té un acord d’exclusivitat amb la marca francesa. Els primers Mobilize Limo de Cabify podrien estar al carrer aquest mateix mes de de juny, conduïts per personal escollit a dit per treure el màxim rendiment al vehicle i demanar la millor informació.

Amb aquesta nova modalitat de pagament per ús es pretén evitar el problema econòmic que suposa per als professionals l’adquisició d’un vehicle i alhora oferir-los una cobertura total, ja que en el servei s’inclou la utilització del cotxe, el manteniment prioritari, la garantia, l’assegurança, l’assistència, les actualitzacions i fins i tot la recàrrega i el canvi de pneumàtics per desgast.

Mobilize Driver Solutions mai no donarà la possibilitat d’adquirir en propietat els vehicles, ja que respon a la nova estratègia de «vendre mobilitat», com va argumentar Sebastián Guigues, director general de Renault, Alpine i Mobilize Iberia.

EstrenA A Madrid

Madrid és la primera ciutat del món on es posarà en marxa el projecte Mobilize Driver Solution, que com el seu nom indica és una solució de pagament per ús d’un cotxe elèctric amb tots els serveis inclosos per a professionals del transport. Després s’estendrà a París i altres ciutats grans.

Per a Guigues «és un privilegi que la ciutat triada per fer el llançament de Mobilize Driver Solutions sigui Madrid». Una elecció lògica si es pensa que és un mercat clau per a Renault i que és on va néixer i té la seu Cabify.

Renault ha volgut començar aquest nou projecte de la mà d’un gegant de la multimobilitat com és Cabify i amb unes poques unitats, ja que el que pretén és oferir un servei de qualitat i adquirir la màxima experiència possible en aquesta fase pilot. D’aquesta manera, un cop finalitzi en qüestió d’un any aproximadament l’exclusivitat amb Cabify, podran oferir el servei a altres companyies de VTC i professionals particulars del taxi. Fins i tot es preveu que amb l’arribada d’altres tipus de vehicles el servei no només s’enfoqui al transport de persones, sinó que també arribi al repartiment de mercaderies.

Guigues va insistir durant la seva intervenció en la importància de canviar el model de negoci que han practicat fins ara les marques automobilístiques, ja que «hem de deixar de vendre simplement cotxes per vendre mobilitat». Aquest canvi és tan trascendental que fins i tot es va referir a Mobilize com «la quarta marca del Grup Renault», juntament amb la mateixa Renault, Dacia i Alpine. El Grup vol que Mobilize representi en el futur el 20% dels ingressos.

«Al Grup Renault volem ser actors de la mobilitat i no només venedors i reparadors de cotxes», va afegir Guigues, que va fonamentar aquesta transformació en 3 pilars bàsics: que el cotxe particular està en ús menys d’un 10% del temps que es té en propietat , que perd valor amb gran rapidesa i que representa aproximadament el 15% del CO2 que s’emet a l’atmosfera.