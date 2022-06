Ambició HÍBRIDA

L’any 1998 Lexus va llançar al mercat l’RX, un model que obria un nou camí per a la marca japonesa: el dels SUV prèmium. Aquest model va suposar el primer pas cap a la popularització que aquest tipus de vehicles ha adquirit amb el pas del temps. No es pot negar que l’acceptació del concepte ha estat tot un èxit, i el millor exemple el trobem en les més de 2,3 milions d’unitats venudes. La cinquena generació, que arribarà al mercat l’any 2023, ha anat un pas més enllà i ha demostrat ser una peça fonamental per a l’estratègia de futur de la marca en el procés d’electrificació.

El nou RX es presenta amb unes mides una mica modificades, ja que malgrat la seva longitud es manté en 4,89 metres, l’amplada ha guanyat 2,5 centímetres i ara arriba fins als 1,92 metres. Per la seva banda l’altura s’ha reduït en un centímetre, situant-se ara en 1,71 metres. En qualsevol cas, el canvi més profund es troba en la distància entre eixos, que ha crescut sis centímetres per passar a oferir uns excel·lents 2,85 metres, fet que suposa oferir més espai interior als ocupants i un bon maleter de fins a 600 litres de capacitat.

Externament la seva imatge és molt atractiva, amb un frontal marcat per l’enorme calandra, les preses d’aire part posterior presenta una imatge compacta i robusta, amb els pilots units entre sí per una banda lumínica. En conjunt la imatge és estilitzada i transmet aires de cupè, destacant especialment una línia de cintura força alta i unes atractives llantes de 21 polzades que ressalten el dinamisme del vehicle.

A l’interior de l’RX destaquen tant els materials com els ajustaments, fet que dona una elevada sensació de qualitat i elegància. Amb tot, això no resulta sorprenent en aquest tipus de vehicle, que es presenta com el màxim exponent de la marca japonesa. El quadre de comandaments presenta un disseny similar al de l’NX, destacant-ne per sobre de tot la pantalla tàctil multimèdia de 14 polzades. La connectivitat està assegurada gràcies als sistemes Android Auto i Apple CarPlay, a més d’altres serveis com ara la connexió a internet, els serveis online i diverses entrades USB repartides per l’interior del habitacle.

Lexus ja ha anticipat que no hi haurà versió de set places per a aquest nou RX, que podrà acollir amb tot confort un màxim de cinc adults (amb prou espai per a les cames en el cas dels passatgers de les places posteriors) fins i tot si superen els 1,90 metres d’alçada. Pel que fa als sistemes de seguretat i ajuda a la conducció, aquest RX equipa el paquet Lexus Safety System +3, que ofereix millores en sistemes com ara el control de creuer adaptatiu, el reconeixement de senyals o el manteniment de trajectòria, entre molts altres.

TRES VERSIONS

L’RX es comercialitzarà en tres versions híbrides, una d’elles endollable. La versió d’accés serà la RX 350h, que munta un motor de 2.5 litres i 245 CV de potència. Té un consum homologat d’entre 6,4 i 6,7 litres, i pot accelerar de 0 a 100 km/h en 8 segons.

La següent versió es presenta per primera vegada a la gamma. Es tracta de l’RX 450h+, un híbrid endollable que, amb el mateix motor 2.5 litres de l’anterior, ofereix una potència combinada de 306 CV. La bateria d’ions de liti de 18,1 kWh (que es recarrega externament) ofereix una autonomia elèctrica de 65 quilòmetres. Segons els dirigents de Lexus aquesta serà la versió que acapari el 70% de les vendes.

La tercera versió serà la RX 500h. Es tracta d’un híbrid on per primera vegada el motor de gasolina 2.5 litres va dotat d’un turbocompressor i va associat a una caixa de canvis automàtica de sis velocitats que integra el motor elèctric davanter, mentre que el segon motor elèctric va destinat a l’eix del posterior. Tot plegat ofereix una potència total de 371 CV i disposa del nou sistema de tracció total electrònica Direct4. El consum és de 8,2 litres. Aquesta versió està reservada en exclusiva l’acabat FSport, que disposa de diversos detalls identificatius.