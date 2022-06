Esportius per a PURISTES

L’afició per la divisió GR esà creant escola i Toyota ho està aprofitant. Més enllà de la seva clara inclinació per la mobilitat sostenible, amb el lideratge indiscutible en el marc de la hibridació, la marca nipona també vol complir amb els més apassionats, presentant models com l’exitós GR Yaris, el GR Supra i ara el GR86.

En el cas d’aquest darrer model el fabricant japonès ha mantingut el bloc de quatre cilindres atmosfèric de 2.3 litres i 235 CV. No és una xifra exagerada, però tampoc es necessita més potència més per sentir la tensió i l’exigència d’un xassís que es mostra juganer però que no arriba a ser indomable.

L’única melodia que es pot esperar és la del motor a mitges-altes revolucions, però no arriba a posar els pèls de punta. Una de les diferències més notables en comparació amb el passat GT 86 és el parell màxim, que ara és de 250 Nm a 3.700 rpm i mostra una corba de potència més plena a la zona baixa i intermèdia, sense mostrar els espais buits que deixava el bloc anterior.

Prestacions mILLORADEs

Aquesta nova fornada (FA24) continua sent dels seus socis, però ara presenta una injecció més ben treballada i signada per Toyota, amb una acceleració de 0 a 100 km/h en 6,3 segons (1,3 segons menys que el model anterior).

El Toyota GR86 només es comercialitzarà amb transmissió manual i amb l’acabat RZ, el bàsic. El seu preu de llançament és de 32.900 euros, però arriba amb les llantes de 17 polzades i pneumàtics Primacy de Michelin, un conjunt que es pot quedar curt per als més apassionats però que aconsegueix una rebaixa significativa en el pagament d’impostos de matriculació.

La divisió de Toyota oferirà dos packs combinables: Touring (2.500 euros) i Sport. Aquests extres es lliuraran en una caixa al comprador, que els haurà d’instal·lar i homologar posteriorment.

El primer inclou pastilles de fre de millor rendiment i pneumàtics Michelin Pilot Sport 4S de 225/40 amb llantes d’aliatge de 18 polzades. El Circuit Pack (5.000 euros) és la punta de l’iceberg amb sistema de frens esportius (per confirmar la marca) i pneumàtics Michelin Pilot Sport Cup 225/40 amb llantes forjades de 18 polzades.

EL SUPRA, EL MÉS PRESACIONAL

El Toyota GR Supra és un d’aquells cotxes que no passen desapercebuts. Tanmateix, la bellesa i la proporció àuria no és el més significatiu de les unitats que vam poder provar al traçat andalús. Es tractava de la darrera fornada dels GR Supra amb caixa de canvis manual, una variant que arriba per salvaguardar la tradició i el purisme al volant. Fins ara l’oferta del GR Supra es completava amb un bloc de sis cilindres en línia i 3,0 litres de 340 CV, juntament amb el de 2,0 litres i 258 CV. Tots dos treballaven de la mà amb una transmissió automàtica ZF signada per BMW, la marca que ha estat a l’ombra d’aquesta creació (d’una forma massa incisiva per als fans). Els aficionats als esportius es van sentir traïts amb l’aposta, únicament automàtica, del GR Supra. Un ressentiment a què posen fi amb aquesta caixa manual intel·ligent -iMT- de sis velocitats.

Toyota ha aprofitat la introducció d’aquesta transmissió per millorar i reforçar alguns aspectes del cupè. Tot i tractar-se d’una peça fabricada per BMW, les exigències del bloc 3.0 de 340 CV han obligat a redissenyar elements com l’embragatge. A més, la marca ha sumat alguna solució per tal de millorar-ne l’esportivitat, com per exemple el sistema rev matching que reajusta les revolucions en pujar o baixar de marxa. Com a curiositat, els dissenyadors també han hagut de jugar amb l’espai de la consola central per ubicar la palanca de canvis al lloc adequat. Alguns ajustaments al xassís i els reforços del Supra han aconseguit reduir el pes en 40 kg, fent que ara sigui més reactiu, àgil i divertit.

Per tal d’acostar-se més a les necessitats del client final i optimitzar-ne el temps d’espera, Toyota ha reduït l’oferta del GR Supra. Ara es comercialitzarà la versió de 2.0 litres amb seu equipament bàsic Pure, el Touring Pack i la caixa automàtica. Estarà disponible des de 59.500 euros amb el diferencial autoblocant, les pinces de 4 pistons i la suspensió adaptativa. Qui vulgui el manual haurà d’apostar pel model amb acabat superior Performance. Aquesta decisió inclou, a més, el motor 3.0 litres de 340 CV, llantes de 19’’, seients de cuir elèctrics i l’interior amb les insercions de carboni. El seu preu és de 71.500 euros. A la gamma de colors disponibles hi ha una edició limitada blanc mat que llueix un interior camel i negre amb un preu de 74.500 euros.