L’ASTRA s’endolla a l’ELECTRIFICACIÓ

L’Opel Astra entra de ple en la nova era de la mobilitat amb la seva sisena generació. De fet, si hi sumem a aquest recompte el mític Opel Kadett com a predecessor de l’Astra estem parlant de la dotzena generació del compacte alemany.

Un model que porta entre nosaltres des del 1936 i que per primera vegada, després de 86 anys d’existència, disposa de propulsors híbrids. Més concretament de dos motors híbrids endollables de 180 i 225 CV. L’any 2023 arribarà una versió elèctrica.

Els dos motors PHEV tenen una bateria de 12,4 kWh de capacitat gràcies a la qual poden recórrer 60 quilòmetres en mode 100% elèctric que es converteixen en 74 si només circulem per la ciutat. La bateria es pot recarregar en un endoll domèstic en unes 8 hores; en 3 hores i 50 minuts si es fa amb el carregador de sèrie de 3,7 kW o en unes 2 hores aproximadament si s’instal·la un punt de 7,4 kW. L’Astra també està disponible amb motors de combustió tradicionals gasolina i dièsel de 130 CV de potència.

Conducció semiautònoma

El nou Opel Astra també ha fet un gran salt tecnològic pel que fa a la conducció autònoma. En el moment del seu llançament disposa del sistema Intelli-Drive 1.0, que gràcies a la utilització d’elements d’ajuda a la conducció (com l’assistent de mantenint de carril, l’alerta de trànsit posterior creuat, l’alerta per vehicles a l’angle mort o el control de creuer adaptatiu) pot oferir una gran assistència a la conducció per fer-la més segura i confortable.

Al llarg de l’últim quadrimestre d’enguany arribarà el paquet Intelli-Drive 2.0, que mitjançant la instal·lació de quatre càmeres perimetrals i sensors de radar i d’ultrasons podrà oferir el que s’ha anomenat el nivell 2+ de conducció autònoma, que a la pràctica és gairebé com un nivell 3.

nOU software I Head-up Display

L’Astra és tot un emblema per a Opel i aquest és el llançament més important de l’any per a la marca alemanya. Per això no és estrany que estreni tecnologies que encara no es munten en cap altre model. És el cas del nou programari d’infoentreteniment, que ofereix una experiència d’ús molt més ràpida i completa que l’anterior generació gràcies, entre d’altres, a la utilització d’un potent processador Qualcomm.

Una altra tecnologia que estrena el nou Astra és un enorme Head-Up Display, que es presenta davant la vista del conductor i es projecta sobre la carretera. Gràcies a aquest element podem gaudir fàcilment d’una gran quantitat d’informació i fins i tot veure part de la navegació del GPS. Tot plegat, un element que s’acosta molt a la coneguda realitat augmentada.

El nou Astra és un exemple perfecte del que ha de ser un cotxe modern enfocat a les noves generacions, i això es nota fins i tot quan toca parlar de preur. Mitjançant el finançament podrem accedir al nou Astra des de tan sols 230 euros al mes, mentre que el preu de tarifa per a la versió més accessible és de 24.660 euros. Per la seva banda, l’Astra PHEV de 180 CV es pot comprar a un preu de 33.667 euros.