Lideratge «made in Spain»

El nou Citroën ë-C4 ha iniciat la seva comercialització amb els millors resultats que es podien esperar: és líder de vendes elèctriques a Espanya. Aquesta berlina d’estil crossover forma part de la fornada de models que la marca francesa fabrica a Espanya. I és que estem davant del fabricant amb amb més presència de producció al nostre país, amb un total de tres plantes: Saragossa, Vigo i Madrid. Lluny de prioritzar la seva herència francesa, Citroën es mostra orgullosa l’etiqueta «made in Spain» des del 1958.

Això sí, començarem per la gamma de vehicles i l’oferta comercial fabricada a Espanya, territori afí a Citroën des de fa 60 anys. Dècades que han servit per acumular més de 12,7 milions d’automòbils produïts de fins a 36 models diferents. Una experiència que ens fa mereixedors de les línies de muntatge actuals de set models estratègics repartits a la gamma del Citroën C3 Aircross, C4 i ë-C4 i la Berlingo.

El Citroën C3 Aircross fa més de 5 anys que és a Saragossa, temps suficient per a la producció de 447.457 unitats, de les quals el 88% s’exporta a 54 països. A Espanya també és un dels favorits, especialment pel que fa a les unitats amb acabats superiors i amb el detall del sostre en dos colors com a punta de llança. Des de la marca francesa destaquen la seva habitabilitat, modularitat, equipament i preu com a factors del seu èxit.

Un elÈctric top venDEs

Si jo hagués de decidir-me per un model «made in Spain», seria el Citroën C4 i la seva variant elèctrica, l’ë-C4. L’aposta per un disseny innovador, a mig camí entre les berlines i els crossover cupè, ha aconseguit un model diferencial en un sector homogeni. Es fabrica a la planta de Madrid des de l’any 2020, substituint el C4 Cactus que també va suposar una revolució en el seu moment.

Des que va sortir la primera unitat de Madrid s’han produït 75.901 unitats ada any, el 25% de les quals són de la seva opció 100% elèctrica. El mix de vendes situa aquesta variant de zero emissions amb menys del 10% del pastís (que lidera la versió BlueHDi dièsel de 110 CV), però li val per ser l’elèctric més venut a Espanya. Aquest èxit és degut, en gran part, a les ajudes del Pla MOVES III i al seu preu de rènting, amb quotes de 245 euros al mes i una entrada que ronda el 20% del preu del cotxe, uns 34.945 euros aproximadament.

tradició familiar

Hem volgut deixar el Citroën Berlingo per al final degut a la seva estreta relació amb l’entorn familiar. És una furgoneta, però el seu disseny atractiu, la modularitat i el confort de marxa l’han convertit en l’alternativa al monovolum tradicional per a moltes llars.

Pioner en el concepte de «ludospace», aquest model es fabrica a Vigo des de fa més de 25 anys i acumula més de 3 milions d’unitats fabricades, amb un 97% de la producció exportada a 45 països.

La tercera i actual generació va seguir els passos marcats per la seva predecessora. Quelcom lògic si tenim en compte que des d’aleshores lidera el mercat amb un concepte versàtil que ara estrena la seva variant elèctrica. Tal com ens explica la marca, el 20% de la producció pertany a aquesta propulsió, amb 3.315 matriculacions des del juliol del 2021. Es tracta d’un model que incorpora els avantatges del model tèrmic però que disposa de l’etiqueta zero de la DGT, un element molt desitjat pels transportistes. Uns treballadors que, a més, podran aprofitar la modularitat de la Berlingo per a utilitzar-la tant pel dia a dia com pel cap de setmana.