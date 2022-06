Trio d’asos ELECTRIFICAT

cupra ja no és un principiant al sector de l’automoció. És una marca consolidada, un projecte de present i sobretot futur que fa quatre anys va fer un pas endavant en establir-se com a marca independent, encara que sempre sota el paraigua de Seat. L’Ateca, el Leon, l’elèctric Born i el Formentor han establert les bases de Cupra, que aspira a vendre fins a mig milió de cotxes a l’any a mig termini amb una gamma que completaran tres vehicles nous que arribaran properament: el Tavascan , l’UrbanRebel i la gran novetat, el Terramar.

Cupra ret així homenatge al circuit de Terramar, a Sitges, on va començar tota l’aventura fa quatre anys quan es va donar a conèixer com a marca. Aquest nou SUV de 4,5 metres de llongitud arribarà el proper any 2024 i s’oferirà amb motors de combustió i amb la nova generació de motors híbrids endollables amb fins a 100 km d’autonomia.

El Terramar es produirà a Hongria, a la planta que Audi té a Györ, i en paraules de Jorge Díez, director de disseny de Cupra, cridarà l’atenció pel seu «capó allargat i per un nas de tauró que representen la determinació de guanyar». L’habitacle estrenarà un nou concepte d’interior orientat al conductor per a una experiència de conducció més satisfactòria i emocionant. Arribarà amb motors microhíbrids i, novament, amb la nova generació d’híbrids endollables de la marca.

Després del Terramar Cupra llançarà aquell mateix any el Tavascan, un SUV cupè que des de la marca defineixen com «un somni fet realitat». La marca de Martorell el va presentar com el seu primer prototip l’any 2019 i va avançar alguns dels seus trets estètics amb el Tavascan Extreme E Concept l’any passat, una versió de competició per a l’Extreme E. La marca promet que «es mantindrà fidel» al prototip presentat fa tres anys i que li permetrà «expandir la presència cap a altres mercats».

l’elèctric de Martorell

L’últim model en arribar serà l’UrbanRebel, que completarà la gamma Cupra l’any 2025. Es tracta d’un cotxe elèctric urbà que fa servir una modificació de la plataforma MEB desenvolupada per Seat per a cotxes petits. «L’UrbanRebel serà el projecte més gran de la nostra companyia en els propers anys, ja que és clau per a la nostra transformació en una marca completament elèctrica», ha assegurat Werner Tietz, vicepresident d’investigació i desenvolupament de Cupra.

La voluntat és que aquest vehicle de 4,03 metres de longitud sigui l’elèctric escollit pels que busquen emoció, esportivitat i un disseny radical sense renunciar a l’eficiència i la sostenibilitat. La selecció de materials tindrà una base biològica i els processos de producció disposaran de tecnologia d’impressió 3D, que permet reduir l’impacte mediambiental de la fabricació millorant la qualitat percebuda. És, en resum, el cotxe urbà més emocional dels que el Grup Volkswagen llançarà a mitjans de la dècada.

El seu motor elèctric de 226 CV serà suficient per aconseguir una acceleració de 0 a 100 en tot just 6,9 segons, i la bateria permetrà recórrer fins a 440 quilòmetres entre càrregues. «Aquest model democratitzarà la mobilitat urbana. Emocional, sexy, divertit de conduir i, alhora, accessible», ha avançat Wayne Griffiths, CEO de Cupra.

Cupra el produirà a Martorell si s’aprova el projecte presentat per optar a les ajudes del PERTE VEC, que ha de permetre adaptar la planta per a la producció d’elèctrics i la construcció de la planta de bateries de Sagunt, a València. Així, la marca catalana encara el futur amb optimisme després de quatre anys en què s’han convertit en un dels fabricants més desitjables del mercat. «Sabem exactament on volem anar i prometo que el futur no serà gens avorrit», ha anticipat Griffiths.