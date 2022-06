Hi ha una manera de comprovar si la benzinera a la qual sols acudir t'està posant tot el combustible que has pagat. Amb el preu de la benzina pels núvols, els conductors intenten esprémer al màxim cada centilitre d'aquest or líquid. Però no només ho estan passant malament els consumidors, sinó també algunes de les petites gasolineres independents a les quals va agafar a contrapeu allò de l'ajuda dels 20 cèntims per litre. La necessitat d'aquestes estacions fa que el consumidor pensi que pot estar enganyat.

Es tracta de la prova del matràs, comunament anomenat ‘proveta’. Totes les estacions de servei han de comptar amb un matràs “aforat”, en què posar gasolina per comprovar si el sortidor lliura el que ha pagat el client.

Les benzineres estan obligades a treure'l quan el client ho demana, sense impediments ni excuses. No es poden negar i ha de ser al mateix moment en què se sol·licita. No val l'excusa que no hi és l'encarregat i que haurà de ser l'endemà, o que vingui més tard perquè no tenen la clau d'on es guarda el recipient. Si l'estació de servei es nega a treure el mesurador, els clients poden fer mesures legals contra l'empresa.

El recipient és un matràs amb un gran coll, on s'indica exactament quant val el litre. Per sobre i per sota aquesta marca hi ha xifres en percentatge del sobrant o la manca de líquid. La prova es fa de forma senzilla i ràpida. Gairebé com si el client estigués proveint el seu propi cotxe.

L'empleat de la benzinera marca a l'assortidor la quantitat de 10 litres, i a continuació llença el combustible a l'interior del recipient. En finalitzar el proveïment, la benzina ha d'estar a la marca dels 10 litres del coll del recipient. Com a molt, hi pot haver una variació inferior o superior al 0,5%. Tot el que estigui dins d'aquests marges serà legal i indicarà que la benzinera està posant correctament la benzina. En cas contrari, es podria posar una denúncia a l'estació de servei, que s'enfrontaria a una pena molt elevada, fins al punt d'haver de tancar si així ho considera la justícia. Però la veritat és que en un elevadíssim percentatge d'aquests mesuraments surt que la benzinera està posant la quantitat correcta de combustible, i els casos d'estafa en el sector són marginals.

Quan una gasolinera obre, els sortidors arriben degudament calibrats i precintats perquè no puguin ser manipulats. L'única manera de modificar-los per fer rajar menys gasolina seria desprecintar-lo i tornar-los a precintar posteriorment, amb el risc que això suposa per a les inspeccions periòdiques a què se sotmeten les estacions de servei.