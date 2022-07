Un autèntic TRIO D’ASOS

l‘electricitat, la tecnologia i els nous hàbits de mobilitat dels usuaris han esdevingut els tres pilars fonamentals sobre els quals la indústria de l’automoció ha establert la seva evolució durant els darrers anys. Tres factors que han esdevingut els principals protagonistes de la vintena edició dels Premis Cotxe de l’Any dels Lectors de Prensa Ibérica.

Aquests guardons, que han marcat l’actualitat del sector del motor des del 2003, han tingut el Hyundai Ioniq 5 com a principal estrella amb la seva designació com a Cotxe de l’Any dels Lectors. I ho ha aconseguit gràcies als vots de milers d’usuaris provinents de les capçaleres que formen part d’aquest grup editorial, que han decidit que el model coreà sigui el primer cotxe elèctric que obté aquesta distinció.

Estrena elèctrica

El triomf aconseguit pel Hyundai Ioniq 5 reafirma una estratègia de desenvolupament de producte basada en l’electrificació que, en el cas de la firma coreana, ja suma fins a tres models 100% elèctrics, una àmplia oferta de vehicles hibridats a diferents nivells i fins i tot una alternativa propulsada per hidrogen.

En aquest sentit l’Ioniq 5, a l’espera de futurs models que faran augmentar el llistat d’elèctrics de Hyundai, es presenta com el màxim exponent de les zero emissions gràcies a una combinació més que encertada de tecnologia, disseny i eficiència. El resultat és un model d’imatge distintiva, capaç d’oferir les darreres solucions de connectivitat, infoentreteniment i seguretat i que alhora disposa d’un sistema de propulsió amb una autonomia real propera als 500 km. Sens dubte, un espectacular desplegament de mitjans a tots els nivells que els lectors han sabut reconèixer per iniciar una nova era en la història d’aquests premis.

Giffiths i alphabet España

Un altre clar exponent de l’electrificació del sector ha marcat la designació del premi «Nom del Motor», que en aquesta ocasió ha correspost a la figura de Wayne Griffiths. Des de la seva arribada a la presidència de Seat aquest directiu, d’origen britànic però amb una llarga relació amb Espanya i amb la marca, ha pilotat un full de ruta marcat per l’electrificació tant de la històrica marca de Martorell com de la més recent Cupra. Un projecte de present i de futur que inclou el desenvolupament d’una gamma de models per a tots dos constructors en què destaquen innovadores propostes d’evident tall esportiu per a Cupra i fins i tot d’un Seat 100% elèctric per al segment dels cotxes urbans. Un cotxe, aquest darrer, que es presentarà en un futur com el primer cotxe elèctric «made in Spain».

I com que l’evolució del sector no es basa només en l’electricitat, la figura d’Alphabet Espanya també ha estat clau als Premis Cotxe de l’Any dels Lectors 2022. La nova mobilitat ha estat acompanyada d’un nou concepte d’ús del cotxe. En aquest sentit, el rènting ha aconseguit transformar de manera radical el model de propietat, i aquesta companyia de rènting del Grup BMW ha sabut adaptar-se a les noves demandes dels clients en un mercat en continu canvi a causa de la ràpida evolució de les noves tecnologies aplicades a la propulsió elèctrica, a la seguretat i als sistemes de seguretat activa i de conducció autònoma.

Un nou escenari on Alphabet Espanya s’ha consolidat amb productes específics com ara AlphaElectric o AlphaCity, que permet maximitzar l’eficiència d’ús dels vehicles compartits tant de combustió com elèctrics.