ELECTRICITAT a l’abast de tothom

Yadea Espanya ha presentat el seu pla estratègic 2022/2025 amb què la marca asiàtica pretén convertir-se en un dels principals actors de la nova mobilitat elèctrica. Per tractar d’aconseguir-ho la marca xinesa desembarca al nostre mercat amb un catàleg format per dos ciclomotors (T9L Plus, G5 Pro i Y1S) i dues motocicletes (Y1S Pro, G5 S i C1S Pro) que estaran disponibles des del proper mes d’agost en una forquilla de preus situada entre 2.390 i 4.790 euros. Per al mercat de la tan de moda mobilitat personal Yadea disposarà a partir del 2023 dels patinets K5S i K5S Pro.

El creixement notable del mercat elèctric i el creixent interès existent tant per part dels usuaris com de les administracions ha servit d’al·licient perquè el fabricant xinès hagi apostat fort per crear una xarxa comercial que, a finals d’aquest mateix any, es calcula que serà d’uns 200 punts de venda a Espanya. De fet, Yadea persegueix l’objectiu de posicionar-se al nostre mercat com la referència principal fora d’Àsia.

Porta d’entrada a l‘electricitat

Els ciclomotors elèctrics T9L Plus i G5 Pro es presenten com l’esglaó d’accés a la gamma de Yadea. D’una banda trobem el T9L Plus, que amb un preu de 2.390 euros té en la seva relació qualitat/preu una de les seves millors cartes, especialment si tenim en compte que les seves dues bateries ATL de 60V el doten d’una autonomia de fins a 112 km.

D’altra banda ens hi trobem amb el G5 Pro, un model que representa un salt en prestacions gràcies al seu motor més potent (4,2 CV davant dels 2,9 CV del T9L Plus) i que es troba situat en posició central. Equipat amb una bateria de 60V, la seva autonomia és de 65 km i el preu se situa en 3.190 euros.

En un esglaó superior al dels denominats L3 es troben el G5 S i el CS1 Pro. Es tracta de dos scooters catalogats com a motocicletes que, a efectes pràctics, són equivalents als motors de 125 cc de combustió. Dues propostes en què creix de manera notable el rendiment i el comportament dinàmic sense haver de renunciar a unes notables xifres d’autonomia «zero emissions».

En primer lloc el G5 S es perfila com una de les grans apostes de la marca a Espanya pel seu equilibri destacat a tots els nivells. Amb un preu de 3.190 euros, aquest model disposa d’un motor central de 5,6 CV i dues bateries de 72V amb què aconsegueix una velocitat màxima de 85 km/h i una autonomia de 115 km.

En segon lloc hi trobem el C1S Pro, la proposta scooter més potent de Yadea. Aquest model, guanyador del premi de disseny Reddot, destaca per innovacions tècniques com per exemple el motor lateral refrigerat per aigua de 6.000 W de potència (8,2 CV). El preu és de 4.790 euros.

L’oferta inicial de Yadea al mercat espanyol es completa amb dues alternatives professionals per al repartiment amb el ciclomotor Y1S (3.390 euros) i la motocicleta Y1S Pro (3.590 euros). A partir del 2023 arribaran els patinets elèctrics K5S i K5S Pro amb rodes de 10 polzades, motor posterior i una autonomia de fins a 60 km.