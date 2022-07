L’elèctric més ESPERAT

Toyota ja té un elèctric: el bZ4x. Aquest SUV de mida mitjana, equivalent al RAV4, arriba amb l’objectiu de convertir-se en un referent i ho fa amb la fiabilitat, la seguretat i la comoditat com a arguments principals. El bZ4x és l’abanderat d’aquesta filosofia i arribarà a Espanya amb dues versions, una de 150 kW (204 CV) i tracció davantera i una altra de 160 kW (218 CV) amb dos motors elèctrics (un a cada eix) per disposar de tracció total. A més, es podrà adquirir en dos acabats: Advance i Style Plus.

En tots dos casos els propulsors s’alimenten d’una bateria de 71,4 kWh de capacitat que permeten homologar una autonomia de 516 km per a la versió Advance amb un sol motor i de 411 km per a la versió més equipada de l’acabat Style Plus amb dos motors. A més, aquest darrer model inclourà l’any 2023 un sostre fotovoltaic.

El Toyota bZ4x es pot recarregar a potències de fins a 11 kW en corrent altern i de 150 kW en corrent continu, assolint el 80% en 30 minuts. La bateria té una garantia de vuit anys o 160.000 km, tot i que amb el programa Toyota Relax es veu ampliada fins als 10 anys o un milió de km.

colaboració nipona

El bZ4x és fruit de l’enèsima col·laboració entre Toyota i Subaru –que té en el Solterra la seva versió equivalent– i pren els punts forts de les dues marques. Així, el nou elèctric de Toyota beu de l’experiència en electrificació pròpia després de dècades de lideratge i del sistema de tracció total i de seguretat de Subaru.

La connectivitat i el sistema operatiu estan desenvolupats per Toyota i representen la tecnologia més avançada mai vista a la marca japonesa. Ara el sistema d’infoentreteniment es gestiona mitjançant una pantalla central de 12,3 polzades, protagonista principal d’un interior molt ampli amb un disseny net i una enorme consola central al mig acabada en el famós i polèmic material negre piano. El nou bZ4x està permanentment connectat a la xarxa, pot rebre actualitzacions sense fils i és compatible amb Apple CarPlay i Android Auto. El quadre d’instruments també és digital i ofereix tota la informació relativa a la marxa i a la gestió de lenergia. A més, cal situar el volant molt avall per poder veure bé el quadre d’instruments. Tampoc existeix la guantera, carència que queda compensada amb un enorme espai situat sota el reposabraços.

Pel que fa a la seguretat activa, Subaru no ha aconseguit el títol de cotxe més segur del Japó durant molts anys per casualitat, de manera que a l’arsenal habitual d’assistents a la conducció (com el control de creuer adaptatiu o el canvi involuntari de carril) cal sumar-hi una gran quantitat de càmeres i radars, així com funcions com el reconeixement facial del conductor. Aquesta tecnologia, per cert, avisa molt insistentment al conductor si es dedica mirar més el paisatge que la carretera.

D’altra banda el Toyota bZ4x també equipa l’X Mode, el sistema de tracció més famós de Subaru i que permet sortir victoriós dels terrenys més difícils. Disposa de programes específics per a neu i fang, així com de la funció Grip Control.

D’entrada Toyota només oferirà el cotxe a Espanya sota la modalitat de rènting a través de la seva empresa Kinto One. Amb aquest programa el client rep el cotxe, l’assegurança, el manteniment i els pneumàtics, tot inclòs durant un contracte de 4 anys i 40.000 km (encara que es pot adaptar a les necessitats del conductor) des de 599 euros al mes si aportem una entrada 3.914 euros amb el pla Moves III. Amb aquesta entrada la versió més cara puja fins als 699 euros al mes. Si s’opta per no pagar entrada la quota mínima se situa al voltant dels 850 euros mensuals, xifres que no desentonen si fem una ullada a la competència.

El preu final en cas de compra tradicional és, doncs, un misteri que no podrem resoldre fins que Toyota, si decideix fer-ho, posi el bZ4x a la venda.