Un familiar SENSE FRONTERES

Tot i que algú pugui pensar que és una mica exagerada l’afirmació del titular, el cert és que el Ssangyong Rexton compleix tots els requisits per lluir aquesta denominació. Es tracta d’un tot terreny de set places que no només va dotat de tracció a les quatre rodes, sinó que també disposa de reductora, fet que ja no és tan freqüent al seu segment. Això fa que fora de l’asfalt es pugui moure amb una facilitat més que sorprenent, afrontant terrenys irregulars i dificultosos que el porten més enllà del que ho solen fer la gran majoria de totterrenys.

Ara, la marca coreana llança la cinquena generació amb una sèrie de novetats que van des de qüestions estètiques fins a mecàniques, sense oblidar un notable increment de tecnologia i equipament. I tot això amb una relació preu-producte-equipament realment interessant. El nou Rexton no canvia les seves dimensions i segueix mesurant 4,85 metres de longitud, 1,96 metres d’amplada i 1,83 d’altura. La distància entre eixos, de 2,87 metres, garanteix espai suficient per a set passatgers. El primer que crida l’atenció d’aquesta cinquena generació és la nova imatge, en què destaca per sobre de tot el frontal amb una graella renovada i uns nous para-xocs més voluminosos que allotgen els fars antiboira led amb funció d’il·luminació en gir. Els grups òptics són de nou disseny i poden ser de led als acabats superiors. Els passos de roda estan molt remarcats i les llantes poden ser de 17, 18 o 20 polzades. A la part posterior el para-xocs és nou, com també ho són uns pilots que presenten una nova disposició lumínica. En conjunt, aquest nou Rexton ofereix una imatge robusta i atractiva i està disponible en sis colors. INTERIOR RENOVAT L’interior ofereix una gran amplitud a totes les places, considerant que les dues de la tercera fila estan pensades per acomodar nens. La consola central, de nou disseny, allotja el nou comandament electrònic per al canvi automàtic, mentre que el volant disposa de quatre radis i té la part inferior aplanada. El quadre d’instruments presenta una pantalla digital nova i el sistema d’infoentreteniment ofereix una pantalla de 8 polzades de sèrie o de 12,3 polzades per als acabats superiors; aquest sistema no disposa de navegació però és compatible amb Apple CarPlay i Android Auto. En línies generals s’ha cuidat tant la presentació com els materials i ajustaments. Pel que fa al maleter, la seva capacitat no ha variat i continua oferint els mateixos 641 litres quan fem servir cinc places i 236 litres quan ocupem les set. NOVETATS MECÀNIQUES Aquest nou Rexton equipa un motor dièsel de quatre cilindres i 2.2 litres que, a diferència dels 181 CV que oferia el motor antic de la mateixa cilindrada, ara ofereix 202 CV. És un increment de 21 CV de potència que s’agraeixen, especialment si considerem que el vehicle sobrepassa les dues tones de pes. D’altra banda, disposa d’una nova caixa de canvis automàtica de vuit velocitats (una més que abans) amb desenvolupaments més llargs i més suavitat en els canvis de marxa, fet que li permet oferir unes millors prestacions i uns consums més ajustats. Homologa un consum mitjà de 7,7 litres. Dotat de suspensió independent, a través d’un comandament giratori ubicat a la consola central el conductor pot seleccionar quina tracció vol fer servir: posterior, a les quatre rodes o reductora. En ús off-road ofereix un angle d’atac de 20,5º, un central de 20º i un angle posterior de 22º, a més d’una altura lliure al terra de 22,4 centímetres. Disponible amb tres nivells d’acabat (Pro, Premium i Limited), des del primer ja disposa d’elements com el control de descens en pendents, el sistema de reconeixement de senyals de trànsit, el canvi automàtic de llums, la frenada d’emergència, el programador de velocitat, la càmera de visió posterior i l’assistència a l’aparcament, entre d’altres. El preu de partida és de 37.200 euros un cop aplicats tots els descomptes, amb cinc anys de garantia o 100.000 quilòmetres.