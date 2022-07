El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informat aquest dijous que incorporarà 10 radars d'un nou model lleuger, una espècie de pistola làser que podrà controlar, des d'un punt estàtic, l'excés de velocitat i que podran portar les motos dels Mossos d'Esquadra. Aquests nous radars, denominats Trucam II, estaran repartits per totes les regions policials en la xarxa viària de Catalunya, on ja hi ha 246 punts de control de la velocitat, dels quals 36 són radars de tram.

Pistola làser

Els nous radars són una espècie de pistola làser, de dimensions reduïdes, que poden ser transportats a l'interior de la maleta d'una motopatrulla i col·locar-se mitjançant un suport en aquests vehicles. D'aquesta manera, es pot aprofitar la mobilitat i l'accessibilitat de les motocicletes per situar els radars en ubicacions noves, en les quals els cotxes-patrulla no poden aparcar. La versatilitat de Trucam II permet que pugui ser utilitzat tant de radar fix com mòbil. A més, només pesa 1,6 quilos, mesura 21 centímetres i té una autonomia d'entre 8 i 10 hores.

Condicions adverses

Suporta temperatures de 60 graus i de menys 10, i resisteix qualsevol escenari i qualsevol condició climatològica, com pluja, neu o llum solar directa. A més, es poden utilitzar en accions de vigilància policial nocturna, ja que van equipats amb un flaix de llum infraroja que il·lumina la carretera quan detecta una infracció de velocitat. També permeten fer controls de velocitat selectius de vehicles, com, per exemple, les motocicletes, o un altre tipus de vehicles que tenen una limitació de velocitat específica, com els camions, els autocars o les furgonetes.

Tecnologia Lidar

Finalment, és un làser que utilitza tecnologia Lidar –que permet determinar la distància des d'un emissor làser a un objecte o superfície utilitzant un feix làser polsat– capaç de mesurar velocitats de fins a 320 km/h tant per davant com per darrere. És a dir, dels cotxes que s'aproximen o dels que se'n van. Aquesta versatilitat li permet captar distàncies en un radi d'1,5 quilòmetres, davant els 800 metres que registren els que funcionen en l'actualitat. I ho fan amb un marge d'error de tot just 2 km/h.