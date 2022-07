Un elèctric amb etiqueta ECO

El Nissan Qashqai e-Power està pensat per a aquells que volen un cotxe elèctric però no poden connectar-lo a un punt de càrrega. Es propulsa gràcies a un motor elèctric de 190 CV (140 kW), però l’energia que rep a través de la seva bateria d’1,5 kWh de capacitat útil es renova constantment gràcies a un motor benzina d’1.5 litres i 156 CV. Aquesta configuració l’identifica com a híbrid (de manera que pot lluir el distintiu ECO al parabrisa), però té tots els avantatges de la conducció elèctrica sense haver-lo d’endollar.

Recentment vam tenir l’oportunitat de provar-lo per primera vegada, fet que ens va servir per entendre millor el seu funcionament. Em va agradar especialment la seva acceleració i el silenci de circulació, ja que amb prou feines es nota la presència del motor de combustió. La seva conducció per carretera és agradable, millorant al propi Nissan Qashqai Mild Hybrid.

La reacció del pedal de l’accelerador és un plaer i el seu dinamisme ha millorat gràcies a l’aplicació d’aquesta tecnologia, sent la seva millor carta davant d’un possible comprador. Aquest cotxe disposa de funcionalitats com l’e-pedal, que ens permet conduir gairebé fent servir només el peu dret en actuar de manera contundent com a frenada regenerativa quan deixem d’accelerar. Això sí, en cap moment arriba a aturar completament el vehicle, ja que d’aquesta manera manté l’atenció al conductor.

També es pot forçar la conducció elèctrica (com passa en altres híbrids) però només durant una mitjana de 2 a 3 quilòmetres degut a la poca capacitat útil de la bateria. És la solució davant l’arribada a casa o la circulació pels voltants d’una escola o un hospital, per exemple. A més, i sabent que aquesta és la part més important dels trajectes diaris, el Nissan Qashqai e-Power té uns consums d’híbrid homologats de tan sols 5,3 l/100 km. Tot i que també és cert que circulant per Estocolm, amb la pressió d’unes multes impagables per als espanyols, automàticament es redueix dràsticament la velocitat. Amb tot, la despesa durant la nostra ruta interurbana realitzant quilòmetres per la ciutat va ser de 4,9 l/100 km. I la meva conducció no destaca per l’eficiència, però fins i tot en trams de carretera el consum no va superar els 6 l/100 km de mitjana.

Aquesta xifra el situarà entre els més buscats, fins i tot per sobre dels models microhíbrids actuals. Parlem de les versions gasolina amb potències de 140 i 158 CV que, malgrat tenir el mateix distintiu,signen consums d’entre 6,3 i 7 litres, en funció de l’equipament triat.

A la pregunta de si recomanaria la versió e-Power, el preu és un dels aspectes que cal tenir en compte. En cas de poder afrontar la despesa o aconseguir el pla de Flex 4D amb 300 euros de mensualitat i una entrada de 5.545 euros, sí que em decantaria pel Qashqai e-Power.

La primera variant disponible és la N-Connecta, amb un preu de llançament de 39.850 euros. Aquesta no inclou els grups òptics amb tecnologia LED matricial, que s’aconseguiria adquirint el pack Tech de 1.200 euros i que també inclou el Head-Up Display. El que sí que arriba de sèrie és la instrumentació digital amb pantalla de 12,3 polzades, juntament amb un monitor central d’infoentreteniment. A l’acabat Tekna, amb un preu de partida de 42.450 euros, arriben de sèrie tots dos elements, a més de disposar de la tecnologia ProPILOT.