L’aposta electrificada MÉS COMPLETA

Amb la franja al pilar C com si d’Starsky & Hutch es tractés (negra, taronja o gris) o fins i tot sense aquest element estètic, el nou Kia Niro no deixa indiferent a ningú. El nou compacte de la marca coreana ens ha transmès les primeres sensacions sobre l’asfalt a Alemanya i, per ser sincers, ens ha causat una excel·lent impressió. Per comoditat, tecnologia, dinamisme i, per què no dir-ho, disseny.

En la segona generació europea el Niro ofereix tres possibilitats mecàniques: híbrida, híbrida endollable i 100% elèctrica. Provant els tres models se’ns fa difícil triar-ne un, de manera que sembla clar que l’elecció haurà de partir de les necessitats d’ús, ja que a nivell tecnològic les tres versions són top. L’híbrid lleuger o convencional munta una bateria d’1.32 kWh per alimentar un motor de 32 kW, suficient per autorecarregar-se amb el funcionament del vehicle. S’estructura sobre un motor de quatre cilindres 1.6 GDi de benzina (105 CV) i ofereix 141 CV de potència. A les proves per carreteres properes el Niro híbrid ens ha sorprès per la seva insonorització i dinamisme. La caixa de canvis de doble embragatge i sis relacions és de les millors del mercat. La segona proposta és l’híbrid endollable (PHEV) de 183 CV que s’assenta sobre una tecnologia elèctrica d’11,1 kWh de bateria que alimenta un motor elèctric de 62 kW. La seva associació es produeix amb el mateix motor de benzina. Amb aquest propulsor es guanya especialment en dinamisme urbà, ja que permet circular pràcticament la totalitat del temps habitual a la ciutat en mode 100% elèctric. La marca promet una autonomia elèctrica de 84 quilòmetres urbans i 65 en ús combinat. Ens va agradar especialment pels carrers, on maniobra fàcilment i la frenada és excel·lent. De la mateixa manera que a la versió anterior, la caixa de canvis és un dels seus punts forts. La joia de la corona és l’e-Niro elèctric pur, que a nivell dinàmic ens va encantar. Es basa en una bateria d’ions de liti de 64,8 kWh que lliura una potència de 150 kW (204 CV). Manté la mateixa base tecnològica d’equipament que els seus germans de gamma, però afegeix funcions específiques ja vistes al Kia EV6. El Niro és, juntament amb l’EV6 i l’Sportage, l’avançada tecnològica i d’estil de la nova era de la marca. La versió elèctrica destaca per la suavitat de marxa. La suspensió no és excessivament dura i es desenvolupa molt bé a les carreteres amb revolts enllaçats. Des de la marca anuncien una autonomia de 460 quilòmetres. Els preus del nou Kia Niro parteixen dels 30.200 euros per a l’HEV, dels 38.600 euros per al PHEV i dels 42.250 euros per a l’e-Niro 100% elèctric. Si apliquem els descomptes de la marca, triem el finançament i ens aprofitem del pla MOVES, aquestes quantitats es converteixen en 24.400, 27.600 i 32.200 euros, respectivament.