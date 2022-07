Renault sempre ha estat a l’avantguarda de l’automoció i un dels seus punts forts és el disseny dels seus vehicles. La marca francesa ho ha demostrat un cop més amb l’arribada del nou Renault Megane E-Tech 100% elèctric i l’Austral E-Tech híbrid. Dos cotxes amb els que la companyia ha apostat pel disseny, el confort i la mobilitat sostenible. Si vols conèixer aquests dos nous models a Girona pots fer-ho a INTERCARGIRONA, el nou concessionari de Renault i Dacia a la província del grup Interdiesel S.A. que compta amb més de 40 anys d’experiència al sector de l’automoció i comercialitza altres marques com Nissan, Toyota i Maxus, a més de les motos elèctriques de la marca catalana Silence i de Zero Motorcycles.

Ara, l'històrica marca empordanesa dirigida per Grup Espígol, ha fet un pas més en el seu creixement i ha adquirit la concessió de la marca francesa a la província en una de les operacions més importants del sector en els darrers anys.

L’objectiu d'INTERCARGIRONA amb aquesta operació és adaptar-se a l’actual situació del mercat que, cada vegada més, premia la concentració de marques. “Volem agafar un volum més gran de marques i obtenir un percentatge important de la quota per fer un pas endavant i fer front als reptes del sector”, explicava Robert Espígol, CEO Grup Espígol. En aquest sentit, la companyia ja treballa en la creació d'un HUB a la seu de Figueres on integraran totes les marques.

Però no només això. L’empresa empordanesa vol ser partícip també en els canvis que s’estan produint en la mobilitat amb l’expansió dels vehicles elèctrics. Així, el Grup Espígol gestiona la comercialització de les motocicletes elèctriques de Zero Motorcycles i Silence. També les furgonetes Maxus i a les concessions de Nissan, Lexus i Toyota, s'hi poden veure els models elèctrics més avançats d'aquestes marques.

Els dos nous cotxes de Renault

El nou Renault Megane E-Tech 100% elèctric i l'Austral E-Tech híbrid són dos cotxes pensats per a un públic que cerca fer el pas cap a la mobilitat elèctrica, sense renunciar a la potència, la conducció versàtil i el confort. Funcionals per a qualsevol mena de desplaçaments i que amb els seus innovadors sistemes tecnològics porten la conducció a nivells difícils d’igualar. Aquest pas endavant de la companyia per seguir creixent en l’àmbit de la mobilitat elèctrica s’ha fet, com sempre, sense renunciar a un disseny d’avantguarda, el confort i la tecnologia.

Vols saber més d'aquests dos cotxes?

El Nou Megane E-Tech 100% elèctric

Des de la seva arribada al mercat l’any 1995 aquest cotxe de Renault no ha deixat d’evolucionar. Ara, 27 anys després, aquest vehicle ha fet un pas més amb l’arribada d’una nova versió E-Tech 100% elèctric i un redisseny que no deixa a ningú indiferent. Amb línies més esportives per fora que evoquen al SUV, sense deixar de ser una berlina; i un interior amb el qual s’ha treballat el confort del pilot i els seus acompanyants amb compartiments més còmodes i espaiosos, aquest vehicle és una bona aposta.

La tecnologia i la seguretat són els altres dos pilars d’aquest redisseny. El cotxe va equipat amb el sistema openR Link de Google, amb una pantalla en forma de L invertida que integra totes les aplicacions de la companyia a la conducció sense necessitat d’endollar l’smartphone. Quant a la seguretat, el nou Megane E-Tech 100% elèctric compta amb sistemes d’assistència a la conducció com, per exemple, l’active driver assist que manté la distància de seguretat amb el vehicle del davant i el centra al carril.

Dues versions del Megane E-Tech 100% elèctric

El nou Megane E-Tech 100% elèctric compta amb dues versions de motor disponibles:

EV40. Aquest model munta una bateria de 96KW amb sistema ‘boost charge’ (càrrega ràpida) i una potencia de 130 cv. L’autonomia és de 300 km aproximadament.

Aquest model munta una bateria de 96KW amb sistema ‘boost charge’ (càrrega ràpida) i una potencia de 130 cv. L’autonomia és de 300 km aproximadament. EV60. En aquest cas i més enllà de les característiques més premium, el cotxe munta una bateria de 160KW i té una potència de 220 cv. La major potència no implica perdre autonomia i, en aquest cas, es poder fer 450 km de mitjana.

Renault Austral E-Tech híbrid

El nou SUV de Renault, l’Austral E-Tech híbrid, ja està disponible per prereservar i arribarà als concessionaris aquesta tardor. És un pas endavant de la marca francesa dins d’aquest segment amb un disseny “atlètic” i la millor tecnologia del mercat. El nou híbrid de Renault conjuga confort, esportivitat, seguretat i innovació.

Com en el cas del Megane E-Tech 100% elèctric, aquest SUV compta amb el sistema openR Link amb més de 35 aplicacions i continguts exclusius. El vehicle també compta amb 32 sistemes d’assistència a la conducció com l’ajut a la frenada o en les maniobres com l’aparcament. Es tracta d’un cotxe que cerca l’eficàcia i que converteix la conducció en tot un luxe.

Dos motors híbrids

El Renault Austral E-Tech híbrid compta amb una motorització 100% híbrida i una Mild Hybrid.

E-Tech 100% Híbrid. En els trajectes per ciutat utilitza el mode elèctric. La bateria es recarrega durant la desacceleració i la frenada sense necessitat d’endollar-lo. El model 100% híbrid compta amb un motor de 160 cv i un altre de 200 cv, acompanyats d’un elèctric de 50 Kw i 68 cv.

En els trajectes per ciutat utilitza el mode elèctric. La bateria es recarrega durant la desacceleració i la frenada sense necessitat d’endollar-lo. El model 100% híbrid compta amb un motor de 160 cv i un altre de 200 cv, acompanyats d’un elèctric de 50 Kw i 68 cv. E-Tech Mild Hybrid. En aquest cas, la hibridació elèctrica acompanya el motor en l’acceleració per a limitar el consum i oferir millors sensacions. En aquest cas hi ha dues opcions de potencia: un amb 140 cv i un altre amb 160 cv que reben el suport d’un sistema elèctric de 12 V.

On comprar-los a Girona?

El Renault Megane E-Tech 100% elèctric i l’Austral E-Tech híbrid estan disponibles als concessionaris d'INTERCARGIRONA a la província de Girona (Fornells de la Selva i Figueres). La firma de concessionaris amb més de 40 anys de trajectòria, sobre tot a l’Alt Empordà, compta amb una amplia gamma de vehicles adaptats a cada necessitat i, també, per a empreses o professionals.

INTERCARGIRONA té un servei d’atenció al client immillorable tant en el procés de venda com a la postvenda, i ofereix un taller de mecànica i de xapa i d’altres serveis com Renault Minuto, especialitzats en les tasques de manteniment més habituals dels vehicles. Com a empresa familiar dedicada exclusivament al món del motor, i apasionada del sector, es dediquen en cos i ànima en oferir el servei amb més qualitat.

