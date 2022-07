Ha passat un any i mig des que va néixer Stellantis el 16 de gener del 2021. En quin moment està la companyia a Espanya?

Durant aquest any i mig des del seu naixement Stellantis s’ha consolidat com a líder del mercat total espanyol, un lideratge que va obtenir el 2021 i que ha revalidat el primer semestre d’aquest any, amb més de 105.800 matriculacions i una quota del 22,8%. A més, Stellantis també lidera el mercat electrificat (100% elèctrics + híbrids endollables) a Espanya. Uns resultats obtinguts gràcies a l’èxit de les marques que operen al país: Abarth, Alfa Romeo, Citroën, DS Automòbils, Fiat, Jeep, Maserati, Opel i Peugeot. Durant aquest temps la diversitat no només de marques, sinó també de cultures i persones que formem Stellantis, ha demostrat ser un element clau per a l’èxit de la creació del Grup i els resultats obtinguts.

A nivell industrial quin paper juga Espanya en el grup i quins són els nostres punts forts?

Espanya és important per a Stellantis i el Grup és important per a Espanya. Disposem de tres plantes de producció al nostre país: Madrid, Vigo i Saragossa, que lideren la fabricació d’automòbils a Espanya amb un 42,7% de la producció total el 2021. Stellantis produeix actualment a Espanya 16 models, 12 amb versió 100% elèctrica. El recent anunci de la producció en exclusiva dels Citroën C4 X i ë-C4 X a Madrid, així com dels Nous Fiat e-Doblò i Doblò a Vigo, és una prova més de l’aposta del Grup pel nostre país. A més, Stellantis és l’únic fabricant que produeix turismes 100% elèctrics a les seves tres plantes espanyoles: els Citroën ë-C4 i ë-C4 X a Madrid, l’Opel Corsa-e a Saragossa i el Peugeot e-2008 a Vigo. Aquest lideratge és el resultat de la qualitat de fabricació dels models, de la competitivitat i la productivitat de les plantes; i del saber fer i el compromís dels milers d’empleats que hi treballen.

Ford i el grup Volkswagen han presentat programes al PERTE, vostès també. Què pot representar per a la companyia que s’aprovin?

Efectivament, Stellantis ha presentat al PERTE del Vehicle Elèctric i Connectat dos projectes amb inversions de 266 milions d’euros: el Projecte TESIS, abanderat per la planta de Saragossa, i el Projecte Àries, recolzat conjuntament pels centres de Vigo i Madrid. La seva aprovació permetria consolidar a curt termini el nostre lideratge en el desenvolupament de l’electrificació i la connectivitat al sector de l’automoció al nostre país i, en el cas concret de Saragossa, podria permetre el llançament de nous models amb versions 100% elèctriques.

En quin moment es troba el camí de l’electrificació a Espanya?

L’electrificació camina encara a pas lent al nostre país, tot i que el producte ja és al mercat i, per exemple, Stellantis demostra el seu compromís comercialitzant ja a Espanya més de 40 models electrificats (100% elèctrics i híbrids endollables), de totes les mides i tipus. Però els vehicles 100% elèctrics només van suposar un 3,5% del mercat de turismes espanyol el primer semestre de l’any. Segons l’últim baròmetre d’electromobilitat d’ANFAC, a Espanya només hi ha 14.244 punts de recàrrega, una xifra encara lluny dels 45.000 que es considerem necessaris aquest any per complir els objectius europeus. I menys del 15% de la infraestructura de recàrrega d’accés públic correspon a càrrega amb potència superior a 22 kW. El desenvolupament de les infraestructures és, per tant, fonamental perquè aquest tipus de vehicles es generalitzin al nostre país.

Les marques del grup són líders, però no els falta aprofundir una mica més la gamma?

La diversitat és una de les grans riqueses de Stellantis; una autèntica constel·lació de marques icòniques que no només aprofiten el seu llegat històric, sinó que mai no deixen d’avançar i mirar cap al futur. El Grup ofereix una àmplia gamma de models que cobreixen tots els segments del mercat. El nostre focus és al client. Treballem cada dia per posar a disposició de les persones una llibertat de mobilitat neta, connectada, assequible i segura per a tothom.

El grup treballa des de fa molt de temps en models elèctrics i híbrids, en quin punt es troba en el desenvolupament d’aquestes tecnologies o altres alternatives?

L’electrificació és una prioritat per a Stellantis. El grup va anunciar l’any passat una inversió de més de 30.000 milions d’euros en electrificació i programari fins al 2025, cosa que permetrà produir vehicles amb autonomies d’entre 500 i 800 km i càrrega més ràpida gràcies a quatre noves plataformes flexibles. Amb el compromís del pla estratègic Dare Forward 2030, l’electrificació va a tota velocitat. El Grup està marcant el rumb per a vendre turismes 100% elèctrics a Europa el 2030 i amb més de 75 BEV previstos per a aquesta data. També adoptarà noves tecnologies per oferir mobilitat neta, per exemple ampliant la tecnologia de piles de combustible d’hidrogen. Stellantis és el primer fabricant a posar a les carreteres vehicles comercials lleugers amb aquesta tecnologia. El grup continua avançant per a ser una companyia tech de mobilitat sostenible, aprofundint en la digitalització en totes les fases, inclosa la venda en línia.

Creieu que les marques coreanes i ara les xineses els han guanyat terreny en això de l’electrificació?

No crec que sigui així. I els resultats del primer semestre del 2022 ho demostren, que és l’important. Al mercat de vehicles 100% elèctrics a Europa, Stellantis ocupa la segona posició del rànquing amb 40.000 vendes més que Tesla i, per exemple, el Fiat 500e és líder a Alemanya i Itàlia; el Peugeot e-208 és líder a França, el ë-C4 destaca als C-Hatch a Europa, l’Opel Mokka-e ho fa entre els B-SUV i la gamma de vehicles comercials és líder amb el 50% de quota del mercat europeu. En híbrids endollables, el Jeep Wrangler és líder als EUA, el Peugeot 3008 a França i el Jeep Compass és líder a Itàlia, per exemple. A Espanya, Stellantis és líder tant al mercat de vehicles 100% elèctrics com al d’híbrids endollables, amb un 25,7% de quota de mercat. Un de cada quatre vehicles electrificats que es van vendre aquest any és del grup.