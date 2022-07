Ànima de GTI, cervell de PHEV

Després de presentar recentment els seus plans de futur amb els nous Tavascan, Terramar i Raval (UrbanRebel), la marca prestacional de Martorell es permet el luxe de llançar versions com el Cupra León VZ Cup. Més esportiu per fora, però igual a les seves entranyes. Aquest seria el titular més adequat per a una edició que manté l’oferta motriu del compacte però alhora va un pas més enllà en els additius racing de la seva carrosseria.

Si alguna cosa té el Cupra León és que no és un esportiu exagerat. Manté l’essència dels hothatch que sorprenien pel seu rendiment, més enllà de certs elements decoratius. Aquest VZ Cup és una mica més entremaliat, però només de portes cap a fora.

MANTé l’oferta motriu

Abans de passar a l’apartat estètic, fem un repàs de les motoritzacions disponibles per a aquest VZ Cup. Es tracta del mateix portfoli que oferia fins ara, amb els blocs benzina purs 2.0 TSI de 300 CV per a la carrosseria de cinc portes amb tracció davantera i de 310 per la variant Sportstourer o familiar amb tracció total. Tots dos, això sí, equipen el canvi DSG de set velocitats de sèrie. També estarà disponible l’VZ Cup amb propulsió e-Hybrid, és a dir, l’opció híbrida endollable amb el bloc 1.4 de 245 CV de potència amb la configuració de tracció davantera i la caixa automàtica de sis velocitats.

L’e-Hybrid 1.4 parteix d’un preu de 52.710 euros per a la carrosseria cinc portes i de 53.710 per a la silueta familiar. Amb la motorització de 300 CV del bloc 2.0 TSI i el canvi automàtic DSG-7 el preu és de 55.527 euros, i puja a 55.864 euros per a la variant Sportstourer. Amb el llançament d’aquesta edició tenim nou topall de gamma: el Cupra León VZ CUP 2.0 TSI 310 CV DSG-7 4Drive Sportstourer de 58.550 euros.

pOques millores al rendiment

On sí que hi trobem algunes millores és a l’apartat dinàmic, amb la incorporació d’uns pneumàtics semislick Bridgestone Potenza Race, (disponibles de sèrie a les versions de gasolina TSI), i del sistema de frens Brembo. Aquesta actualització suposa la presència de pinces de quatre pistons amb discos ventilats i perforats més grans que els de sèrie (370 x 32 mm). A més, disposa d’ una mangueta esportiva que millora l’adherència en revolts, l’estabilitat i la reacció, juntament amb un angle de caiguda negativa superior, que passa d’un grau a 1,39º. En aquest sentit, les dues variants PHEV del León veuen reduïda la seva altura lliure al terra en 25 mil·límetres, una actualització prèvia al llançament de la versió CUP i que els permet afegir el sistema de frens brembo.

MéS MÚSCU l i COure

I fins aquí les semblances amb un Cupra León VZ. A l’experiència de conducció ja coneguda s’hi afegeixen les dosis de disseny esportiu que recorden aquest Cupra R de l’època del Seat León. Em declaro fan d’aquesta caixa i aquesta variant prestacional, però estem en un altre univers: ara Cupra és la marca que cal tenir en compte i ho demostra llançament rere llançament.

Per dotar l’VZ Cup de personalitat pròpia han optat per modificacions ja vistes en altres models de la marca. Parlem, per exemple, dels seients CupBucket disponibles en cuir negre o Blau petrol, i que es van estrenar al Cupra Formentor VZ5. Aquests seients, en comparació amb els de sèrie, van situats en una posició una mica més baixa, fet que aporta millors sensacions al volant.

També hi trobem detalls específics al tauler de control i seients amb costures en color coure Cooper. Pot agradar més o menys, però la combinació amb el to negre (i especialment amb el Blau Petrol) és única i el dota d’una personalitat inigualable.

Una personalitat que també arriba de la mà de les llantes d’aliatge específiques de 19 polzades. I ja que estem parlant de l’exterior parlarem de les modificacions d’aquest VZ Cup, que es completen amb els faldons laterals en alumini fosc, les carcasses dels retrovisors que, opcionalment, poden ser de fibra de carboni i l’aleró posterior de color negre per a la carrosseria cinc portes. Aquest apèndix no només aporta esportivitat, sinó que també té una funció aerodinàmica que redueix les turbulències.