Espai ‘Astranòmic'

Fa poc vam provar el nou Opel Astra associat a la carrosseria de cinc portes, i ara és el torn de la versió familiar anomenada Sports Tourer. Aquest últim ofereix 597 litres de capacitat al seu maleter, davant dels 422 del model de compacte. Les versions híbrides endollables de l’Astra ST limiten la capacitat d’emmagatzematge fins als 516 litres, ja que destina el doble fons a emmagatzemar les bateries i els cables d’alimentació.

En abatre els respatllers de les places posteriors (40/20/40), l’Astra ST és capaç d’oferir fins a 1.634 litres de capacitat de càrrega, fet que el situa com un dels referents del seu segment. En el cas dels PHEV aquesta xifra baixa fins a uns gens menyspreables 1.553 litres. A més, es poden encabir objectes de fins a 1,85 metres de longitud si s’abat el respatller del seient del copilot.

Aquesta major capacitat de càrrega s’aconsegueix gràcies a un voladís posterior que creix en 211 mm. Però l’Astra Sports Tourer no és només un model més capaç que el cinc portes, sinó que també el supera en habitabilitat gràcies a una batalla superior. La distància entre eixos en aquesta versió familiar s’estira en 57 mil·límetres fins a assolir els 2.732 mm. Això es tradueix en un espai per a les cames notablement superior a les places posreriors, fet que redunda en una major qualitat de vida a bord i un confort superior per als passatgers de la banqueta posterior.

Amb tot, l’Astra Sports Tourer és 268 mm més llarg que el model cinc portes, fins a assolir els 4.642 mm totals de longitud. També creix en altura en 9 mm, amb un total de 1.481 mm. Però durant la prova ens ha quedat clar que aquests centímetres de més en gairebé totes les cotes no es tradueixen en una pitjor maniobrabilitat, ja que la versió ST es fa igual de fàcil de conduir i resulta tan dinàmica com l’estàndard. Tampoc desmereix gens la preciosa línia lateral que es dibuixa en l’Astra de cinc portes.

mATEIXA GAMMA DE MOTORS I ACABATS

La versió familiar de l’Astra manté la mateixa oferta mecànica que el cinc portes. És a dir, un motor benzina d’1.2 litres amb 110 CV i canvi manual o 130 CV i opció de canvi automàtic de vuit relacions. També està disponible un dièsel d’1.5 litres amb 130 CV i canvi manual de sèrie o automàtic en opció. I cal no oblidar que aquesta generació de l’Astra és la primera en la història amb motors electrificats, per la qual cosa al catàleg de l’ST també hi trobem el motor híbrid endollable de 180 CV, a l’espera que arribi el de 225 CV. Tots dos ofereixen uns 60 quilòmetres d’autonomia 100% elèctrica i es recarreguen en una mica menys de quatre hores amb el carregador de bord de sèrie de 3,7 kW. Opcionalment se’n pot adquirir un de 7,4 kW amb el qual el temps de càrrega es redueix a unes dues hores. De la mateixa manera que amb el cinc portes, l’Astra Sports Tourer disposarà l’any que ve d’una versió 100% elèctrica.

Però, a més dels motors, l’Astra Sports Tourer manté la mateixa oferta d’acabats: Elegance, GS Line i Ultimate. No us podem dir quin sobrepreu tindran a igualtat de motorització respecte la versió de cinc portes ja que Opel no ens ha facilitat de moment aquesta informació, però sí que sabem que les primeres reserves s’iniciaran aquesta mateixa tardor.

SENSE CANVIS EN EL COMPORTAMENT

L’últim aspecte que pot preocupar als qui estiguin pensant en comprar la versió Sports Wagon de l’Astra és si, com que és més gran, resulta més difícil de conduir o perd agilitat i esportivitat. A la presentació vam poder conduir el cotxe amb pràcticament totes les motoritzacions disponibles i no vam trobar cap diferència respecte al cinc portes. Caldria ser un súper pilot i fer el test portant el cotxe als seus límits per descobrir si realment hi ha alguna variació. Però en conducció quotidiana és molt complicat notar cap canvi o inconvenient. L’únic desavantatge està en els centímetres de més a l’hora d’aparcar, però disposa de multitud d’ajudes, com per exemple càmeres perimetrals o sistemes d’aparcament automàtic.

L’Astra Sports Tourer manté el dinamisme i l’esportivitat que tant ens va agradar del model cinc portes, la seva senzillesa de conducció en entorns urbans i fins i tot augmenta el seu confort a la carretera en disposar d’una batalla més gran.