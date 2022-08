Amb la nova llei de trànsit que va entrar en vigor el 21 de març, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha endurit algunes de les antigues sancions i ha introduït noves multes i limitacions a les carreteres.

És per aquest motiu que, si estàs de vacances o preveus sortir d’aquí poc a gaudir-ne, pots trobar-te amb més controls de trànsit dels que serien habituals, ja que també hi haurà molts més desplaçaments.

Per mirar de reduir l’impacte de les retencions, la DGT indica les pitjors hores per viatjar, almenys per als desplaçaments fets en cap de setmana. El divendres, el tram més complicat és de les 16.00 hores a les 22.00 hores, quan la majoria de persones han acabat la jornada laboral i es disposen a sortir. El dissabte és preferible evitar la franja de les 9.00 hores a les 13.00 hores, que és quan marxen els qui no van poder sortir divendres i miren d’aprofitar més el dia. El diumenge es registra més trànsit entre les 19.00 hores i la mitjanit, davant la tendència generalitzada d’aprofitar al màxim l’estada de vacances o de cap de setmana, abans de tornar a casa i reprendre la rutina.

És en aquestes franges quan la DGT preveu augmentar els controls i instal·lar patrulles de reforç, per augmentar la seguretat dels desplaçaments. I aquestes patrulles seran les que multaran els conductors.

Les deu multes més freqüents que les patrulles de trànsit solen posar a l’estiu són: