Candidat al tron ELECTRIFICAT

El Nissan Ariya és d’aquells cotxes que hem vist créixer i desenvolupar-se amb ganes i amb una certa emoció. Representa la nova era elèctrica de la marca nipona, i des que es va deixar veure el mes de març de 2021 com a prototip amb un disseny molt proper al del model de producció, ja es van anticipar les seves línies d’estil crossover i també una silueta cupè que encaixa a la perfecció amb els gustos actuals. Ens hem desplaçat fins a Estocolm per conèixer i provar, per primera vegada en carreteres europees, aquest nouvingut que promet fins a 533 quilòmetres d’autonomia i una dotació tecnològica digna del segment premium.

Qui encara no conegui l’Ariya (quelcom difícil en aquests moments) ha de fer-se a la idea que arriba per a barallar-se en un dels segments més complicats, el dels C-SUV elèctrics. Parlem de models que tenen unes mides similars a les de l’Ariya: 4,59 metres de longitud, 1,85 d’amplada i 1,66 d’altura, amb una distància entre eixos de 2,77 metres.

La gamma arrenca amb el model de bateria petita de 63 kWh de capacitat útil i 160 kW de potència, que són uns 218 CV amb 300 Nm de parell i tracció davantera. L’autonomia homologada és de 403 km. La següent versió manté la tracció 4×2, però amb la bateria de 87 kWh de capacitat (també útil), que tindrà un bloc elèctric per a l’eix davanter i fins a 533 km d’autonomia amb 238 CV i 300 Nm de parell. Aquesta mateixa bateria és la que fa servir la primera opció de tracció total, anomenada e4ORCE, de 306 CV i 600 Nm de parell amb una capacitat de remolc de 1.500 kg i 500 km d’autonomia.

Durant aquest estiu arribaran les primeres unitats a Europa, començant pel model de 63 kWh de bateria. L’acabat Advance, el d’accés a la gamma, tindrà un preu de 47.900 euros i arribarà amb llantes d’aliatge de 19 polzades, l’opció d’actualitzar-se de manera remota, porta del maleter elèctrica amb funció mans lliures i el més important: el paquet pro-Pilot amb interacció amb el navegador. El model següent delcatàleg és l’Evolve, que arriba amb la mateixa configuració (però més equipat) i també es pot escollir amb la bateria de major capacitat i tracció davantera. A l’equipament de sèrie d’aquests models caldrà afegir-hi la clau intel·ligent, el sistema d’àudio BOSE amb 10 altaveus, la consola central lliscant i el propilot amb la funció d’aparcament. Els preus, en funció de la bateria, seran de 52.400 i 57.900 euros respectivament, sense comptar amb les ajudes del Pla MOVES a què es poden acollir.

L’electrificació concedeix llibertat per crear superfícies com la graella completament tancada que, amb l’acabat negre d’aquest model, llueix una imatge frontal futurista i elegant protagonitzada pel logotip renovat i retroil·luminat. A la part posterior trobem una llum que travessa la porta de banda a banda. En general l’Ariya presenta moltes superfícies planes, sense arestes que embrutin l’amplitud de la vista posterior. A més, també disposa d’un aleró funcional i alhora molt atractiu. El maleter ofereix una capacitat de 468 litres per als models de tracció davantera i de 415 per als e4ORCE.

Un habiTACLE MOLT «chill»

L’evolució del Nissan Ariya no només és superficial, sinó que també es manté a l’habitacle. La disposició dels elements aconsegueix aquest efecte de relaxació i tranquil·litat que acompanya els elèctrics, amb pocs elements i amplitud a dojo. El quadre de comandaments pla és essencial per alliberar l’espai visual, protagonitzat per dues pantalles de 12,3 polzades de gran qualitat. Algunes funcionalitats del vehicle es podran actualitzar mitjançant la connexió a internet de manera posterior a la compra, fet que també concedeix la gestió i el control amb l’smartphone d’aspectes com la bateria, la càrrega i el climatitzador.