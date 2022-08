Una generació MÉS DINÀMICA

Land Rover s’ha esforçat molt en aconseguir que la tercera generació del Range Rover Sport suposi un punt i a part en la història d’aquest model. I no només per una qüestió estètica (amb un disseny minimalista que es transmet també a l’interior), sinó també per una elevada dosi de tecnologia que li permet oferir una magnífica resposta dinàmica en tot tipus de terreny, fent que aquesta generació es pugui considerar la millor de la seva història i posi les coses difícils als seus competidors. L’oferta arriba amb motors de 6 cilindres en línia amb hibridació lleugera en el cas dels dièsel de 250 i 300 CV, així com híbrids endollables de gasolina amb 440 i 510 CV.

LÍNIES MÉS SUAUS

Aquest nou Range Rover Sport està construït sobre una plataforma modular d’alumini que li permet oferir un 35% més de rigidesa torsional en relació amb la generació precedent. Les seves dimensions han crescut lleugerament, situant-se ara en 4,95 m de longitud, 2,21 m d’amplada i 1,82 m d’altura. El maleter també s’ha vist beneficiat d’aquest increment de cotes i ara ofereix 55 litres més que abans, arribant als 647 litres. Estèticament ha suavitzat les seves línies, la qual cosa no vol dir que no mantingui una imatge contundent i robusta. Senzillament, ara la seva silueta és més estilitzada, destacant al frontal tant la graella com els grups òptics i a la part posterior tant la doble sortida d’escapament com la també doble antena del sostre.

L’interior és molt similar al del Range Rover, tot i que en aquest cas llueix detalls propis per oferir un toc diferenciador, com per exemple un volant més petit. La tecnologia juga un paper molt determinant en aquesta nova generació tant en matèria d’infoentreteniment com de connectivitat; destaca una pantalla digital de 13,7 polzades per al quadre dinstruments i un sistema multimèdia amb pantalla tàctil de 13,1 polzades compatible amb els sistemes Apple Car Play i Android Auto. S’ha treballat per conferir a aquest interior una major percepció de qualitat tant en l’apartat dels materials com en el dels acabats. Així, s’ha anunciat la possibilitat de disposar d’un nou teixit lleuger creat amb materials reciclats que pot reemplaçar la tapisseria de pell. D’altra banda, la marca ha cuidat al màxim el confort i s’ofereixen seients elèctrics amb funcions de ventilació, massatge i calefacció.

àMPLIA GAmMA

Aquest nou Range Rover Sport està disponible amb una àmplia gamma de motors. En dièsel hi trobem dues versions de sis cilindres en línia que disposen d’un sistema d’hibridació lleugera per millorar-ne l’eficiència i que, amb 250 i 300 CV de potència, van associats a una caixa de canvis automàtica de vuit velocitats.

En gasolina hi trobem també dues versions de sis cilindres en línia, però en aquest cas són híbrides endollables i ofereixen 440 i 510 CV de potència. Van associades a una caixa de canvis automàtica de vuit velocitats. Totes dues versions tenen homologada una autonomia en mode elèctric de 113 km segons el cicle d’homologació WLTP, i disposen d’una bateria de 38,2 kWh de capacitat bruta que es pot recarregar a una potència màxima de 7,2 kW en corrent altern (arribant al 100% en unes cinc hores), o en corrent continu fins a 59 kW (arribant al 80% en una hora). Totes aquestes versions disposen de tracció a les quatre rodes.

De cara a l’any vinent està prevista l’arribada d’un motor benzina V8 de doble turbo i 4,4 litres de cilindrada amb una potència de 530 CV. Serà l’única motorització no hibridada de tota la gamma i anuncia unes prestacions més que notables, ja que aconseguirà accelerar de 0 a 100 km/h en 4,5 segons. Ja al 2024 la marca presentarà una versió 100% elèctrica.

A més d’un complet equipament des del nivell més baix, aquest Range Rover Sport uneix unes excel·lents capacitats off-road amb una altura lliure al terra de fins a 28 cm (27,4 a les versions híbrides endollables) i unes cotes tot terreny de 33 graus d’angle d’atac, 30 d’angle de sortida i 26,1 d’angle ventral.

Amb un preu que va des dels 102.700 fins als 141.650 euros, estarà a la venda després de l’estiu.