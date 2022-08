La Ruta dels MIL I UN CONTRASTOS

Al’univers de les dues rodes hi trobem tota mena de subespècies de motards. Però, què passa amb els que busquen una motocicleta polivalent? Un usuari que vol confort als seus trajectes diaris i no vol renunciar a sortir o viatjar els caps de setmana. Per a aquests tipus de motoristes existeixen opcions com les Macbor Eight Mile 500, tant en verió STR (Street) com SCR (Scrambler).

Alguns lectors s’hauran quedat una mica freds veient que estem parlant d’un model de mitja cilindrada, però les Eight Mile, amb una potència de 47 CV, ho donen tot de si a les carreteres espanyoles. Hem parlat de dues versions, la Street i la Scrambler, que comparteixen motor i part cicle però presenten algunes diferències que les fan apuntar cap a un públic força diferent. Això sí, totes dues poden ser una arma secreta davant d’un viatge sobre dues rodes per la ruta dels contrastos d’Osca. Per organitzar-la vam comptar amb la inestimable ajuda dels amics motards de Ruralka OnRoad i els seus establiments adherits. Aquest agregador d’hotels i cases rurals utilitza el seu coneixement i passió per les dues rodes per plantejar experiències còmodes, com la viscuda al Sommos Hoteles Aneto. El punt de trobada van ser els increïbles Cellers Sommos, un oasi verd i d’arquitectura sofisticada a pocs quilòmetres de Barbastre. Després de parar per esmorzar, una pausa que tot motard té com a norma en una escapada, vam posar rumb al següent destí. En plena onada de calor, i amb dades històriques a Osca, vam patir de valent fins a arribar fins al mirador del canó del riu Vero. Les vistes van valdre la pena, però la temperatura ens va fer reprendre rumb al cap de pocs minuts. A més, ens esperaven els millors revolts del cap de setmana per comprovar el rendiment de les Eight Mile. Les dues versions comparteixen el mateix bloc bicilíndric de 47 CV i 43 Nm de parell a 6.500 rpm. Es tracta d’un motor que no aporta sensacions esportives però que resulta més que suficient com a primera moto gran i d’aprenentatge. Les semblances a la part cicle les trobem a les forquilles KYB invertides (de 41 mil·límetres de diàmetre però de recorregut diferent) i al sistema de frens. Parlem de 298 mm de pinces flotants Nissin amb doble pistó davant i de disc posterior de 240 mm. Totes dues versions comparteixen la possibilitat de desconnectar l’ABS amb tres modes d’actuació: ABS On, ABS Off i desconnectar només la roda posterior. La Scrambler es diferencia per un recorregut de forquilla de 195 mil·límetres, davant dels 155 mm de la STR. A més, les llantes de radis de 19 polzades amb pneumàtics mixos també resulten diferent si les comparem amb les de 18 polzades i pneumàtics Pirelli MT60 de la Street. A més, aquesta forquilla davantera és regulable en precàrrega, compressió i extensió, juntament amb la regulació de l’amortidor posterior de 200 mil·límetres. Aquesta possibilitat no la trobem a la versió Street, que es conforma amb 165 mil·límetres de recorregut per a l’amortidor del darrere. Tot plegat afecta l’altura de la moto. La Street registra una distància a terra de 790 mm, ideal per als motards més baixets. La Scrambler fa 820 mm i suposa que tots aquells que facin menys d’1,70 metres vagin una mica justos. Els preus també són diferents. La Macbor Eight Mile 500 Scrambler està a la venda des de 6.999 euros, mentre que la Street, disponible en groc, negre i vermell, té un preu de 6.599 euros però compta amb una promoció fins al 31 d’agost que rebaixa el preu fins als 5.999 euros.