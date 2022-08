Un autèntic COP D’EFECTE

Kia vol esdevenir la marca reina del tauler electrificat de la mobilitat, i amb el llançament del Kia EV6 GT demostren aquest ímpetu i el convenciment que podran incloure tots els conductors en el seu corrent zero emissions. Sí, també aquells que desitgin turismes prestacionals i emocionants.

En matèria estètica els dissenyadors de Kia han apostat per detalls continguts però vistosos, mantenint la filosofia de disseny «Opposites United» molt marcada. Parlem d’un corrent estètic que Kia relaciona amb la natura i que concedeix a l’EV6 GT una imatge minimalista però dinàmica, amb tocs que el fan reconeixible al segon.

El frontal inclou grups òptics LED amb tecnologia adaptativa i intermitents dinàmics. La seva identitat lumínica és única, però en aquesta versió s’aconsegueixen certes diferències amb la resta gràcies a les aletes laterals i al capó més marcat, així com al para-xocs inferior específic que eixampla el morro i l’enganxa més a terra. De la visió lateral en destacaria la caiguda d’estil cupèque combina a la perfecció amb les llantes específiques de 21 polzades amb pneumàtic Michelin Pilot Sport 4 SUV de 255/45. A través d’aquestes enormes rodes veiem un dels detalls clau d’aquest EV6 GT, el sistema de frens pintat en color verd neó. Tampoc no passen desapercebuts el prominent aleró amb funció aerodinàmica i el difusor posterior exclusiu d’aquesta variant.

Prestacions de superesportiu

Si alguna cosa té l’electrificació que ens pugui emocionar és la capacitat d’aprofitar cadascun dels cavall que concedeix un motor. En aquest cas, l’EV6 GT munta el mateix motor davanter de 160 kW (218 CV) que trobem a la versió AWD estàndard, però ha espremut el posterior fins als 270 kW (367 CV) per assolir una potència combinada de 585 CV i un parell màxim de 740 Nm. Tal com ens comenta la marca, aquest ajustament suposa un augment d’un 80% de la potència en comparació amb la variant inferior, l’EV6 AWD de 325 CV.

Unapas més enllà que el converteix en el Kia de producció més ràpid de la història, amb una acceleració de 0 a 100 km/h en 3,5 segons i una velocitat màxima de 260 km/h. En aquest sentit els coreans saben que la potència sense control no serveix de res, de manera que han treballat en components dinàmics com la suspensió, la direcció i la frenada.

Tot i les sensacions excepcionals d’aquest Kia EV6 GT, continuem estant davant d’un elèctric. Això suposa passar per un punt de càrrega cada 424 km segons el cicle WLTP. Lògicament, si la nostra conducció es basa en realitzar acceleracions contundents aquesta xifra es reduirà dràsticament. La bateria de 77,4 kWh es pot carregar del 10 al 80% en només 18 minuts si fem servir carregadors ultraràpids.

UN GRAN TURISME MOLT BEN EQUIPAT

Els seients del Kia EV6 GT disposen d’un entapissat que millora la subjecció, però aposten més per la comoditat que per l’esportivitat. A l’interior hi trobem unes plaques metàl·liques amb el distintiu GT i unes costures acabades en el mateix color verd neó de les pinces de fre. Al volant de dos radis hi trobem un selector GT específic gràcies al qual podem modificar els modes de conducció ràpidament. Com a topall de gamma que és, aquest Kia EV6 GT arriba amb un arsenal tecnològic digne de segment premium. Les pantalles de 12,3 polzades ja les coneixíem, i incorporen totes les funcionalitats derivades de la conducció, la connectivitat i l’entreteniment. Sorprèn que, fins i tot tractant-se del model esportiu de la gamma, la insonorització és absoluta i només el propietari decidirà si vol disposar d’un so artificial per generar sensació de velocitat. No ens aturarem gaire en l’aspecte de l’habitabilitat, que comparteix amb la resta de models Kia EV6. Tot i això, cal destacar l’amplitud de les places posteriors i la possibilitat de carregar el vehicle amb tot el necessari per a viatjar, gràcies al seu maleter de 480 litres de capacitat i a l’espai sota el capó de 20 litres.