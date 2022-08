DS accelera en el seu camí cap a l’ELECTRIFICACIÓ

L’any 2014 el grup francès que aleshores s’anomenava PSA va decidir crear una marca de luxe per tal d’arribar a un públic al qual no aconseguia accedir amb el portfoli de marques de què disposava en aquell moment. La va denominar DS Automobiles. El nom va ser tot un encert, ja que derivava directament del Citroën DS de 1955, l’excepcional «Tiburón». Es tracta d’un automòbil que va marcar una època amb la introducció d’una quantitat d’avenços tecnològics que van sorprendre propis i estranys.

Després de tres anys de rodatge llançant al mercat versions millorades dels models de Citroën, l’any 2017 DS per fi va comercialitzar el seu primer model independent: el DS7 Crossback. Des d’aleshores ja ha caminat en solitari, amb el clar objectiu d’augmentar la seva jove gamma amb un nou model per any. Actualment disposa dels DS 3 Crossback, DS 4, DS 9 i l’imminent DS7, ja sense la denominació Crossback.

El nou DS7 és la gran novetat d’aquest any. Es tracta d’un C-SUV prèmium que incorpora unes millores estètiques molt necessàries per tal de rejovenir-se. La tecnologia desbordant i l’electrificació son elements que percebran ràpidament els qui puguin asseure’s al volant del nou DS7.

Podem anticipar avenços tecnològics com el nou sistema DS Iris System, que inclou una nova pantalla d’infoentreteniment Mirror Screen amb connectivitat sense fils, navegació 3D i un sistema de reconeixement de veu molt avançat. Tot plegat, tecnologia i connectivitat a dojo. Però tots aquests apartats els analitzarem a fons quan puguem provar aquest nou model. Això sí, convé destacar que sumarà una versió molt interessant, anomenada E-Tense 4×4 i que desenvoluparà 360 CV de potència.

Digitals i elèctrics

Com a marca jove que és, l’aposta de DS és clarament per la digitalització i la sostenibilitat. N’és una prova el fet que a partir del 2024 tots els nous models llançats per DS Automobiles seran exclusivament 100% elèctrics. I el 2024 és ja mateix. Una decisió molt important que no espanta en absolut a la marca francesa, ja que de fet amb una mitjana d’emissions de 89,4 gr/km de CO2 en tota la seva gamma no només és la marca prèmium multienergia amb les emissions més baixes, sinó que també encapçala aquesta mateixa classificació al mercat espanyol. Aquest gran resultat és degut, en gran part, a l’èxit de la gamma E-Tense de la marca, formada pels seus models elèctrics i híbrids endollables.

Les 1.101 matriculacions obtingudes durant el primer semestre de l’any de les versions E-Tense representen el 44% de les vendes de la marca francesa a Espanya: Això implica que DS Automobiles ha venut el percentatge més alt de vehicles electrificats respecte la seva gamma total d’entre totes les marques d’automòbils prèmium del mercat espanyol. Per models, el DS 7 Crossback E-Tense, amb 807 unitats, és el segon model prèmium híbrid endollable més venut a Espanya.

I el mercat respon positivament a la proposta de DS Automobiles. La primera meitat del 2022 ha acabat de manera molt positiva per a la marca de luxe francesa. Amb 2.500 matriculacions en aquest semestre, la marca puja a la sisena posició del mercat prèmium espanyol amb un 3,7% de quota. DS Automobiles veu créixer les seves matriculacions un 33,6% en un context de caiguda del 14,9% en les vendes prèmium respecte al mateix període del 2021. I cal tenir en compte que tenen encara una cartera molt important de models per lliurar, embussada per l’actual situació de manca de subministraments.

Però tots aquests bons resultats s’assenten en una bona estratègia de marca, ja que l’objectiu final és aconseguir que el client visqui una experiència que vagi més enllà de la mera conducció d’un automòbil de luxe. Per a aconseguir-ho, DS Automobiles disposa dels serveis DS Only You, així com de les vivències exclusives d’Only You Privilege o l’atenció personalitzada de DS Valet, fet que assenta cada cop més DS Automobiles entre una demanda clarament més exigent. El savoir-faire de la marca francesa sembla que va calant entre el mercat prèmium amb passos ferms i decidits.