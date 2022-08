L’ELECTRICITAT marca la PAUTA

L’electricitat s’ha consolidat com la clara protagonista de la indústria de l’automòbil, i els premis Cotxe de l’Any dels Lectors en són un clar reflex. La presència de models electrificats a diferents nivells entre els candidats a aquests consolidats guardons del grup editorial Prensa Ibérica no para de créixer. Una tendència que augmenta paral·lelament a l’interès per part dels usuaris en les noves tecnologies de propulsió que ja marquen la mobilitat sobre rodes.

La victòria del Volkswagen ID.5 a la recentment tancada votació del mes de juliol n’és una més que evident mostra. El que actualment és el vaixell insígnia de la gamma elèctrica ID de la marca alemanya aconseguia aquesta primera victòria parcial després de rebre el suport dels lectors al web mejorcoche.epi.es, en una votació en què tenia com a adversaris l’Honda Civic i el Hyundai Staria. ELS PREFERITS PELS LECTORS Amb aquest triomf el Volkswagen ID.5 s’incorpora al llistat de models favorits pels lectors, juntament amb els guanyadors de les anteriors votacions mensuals realitzades fins ara: Opel Astra; Renault Mégane E-TECH; Toyota Aygo X-Cross; Alfa Romeo Tonale; Dacia Jogger i Lexus RZ. Aquests set models gaudiran d’un avantatge afegit a la fase de selecció dels finalistes del Cotxe de l’Any dels Lectors, ja que els diferents periodistes que formen el jurat que ha de seleccionar els candidats definitius hauran d’escollir almenys cinc models que hagin guanyat la seva respectiva votació mensual, deixant tan sols un vot en el cas que vulguin repescar un candidat que no hagi vençut però que considerin que es mereix estar a la final. Recta final Aquesta primera etapa de votacions encara ja la seva recta final. I és que, si comptem la votació corresponent al present mes d’agost (i que inclou els BMW X1, Nissan Ariya i Toyota bZ4X), només queden 3 mesos i 9 possibles candidats per conèixer quins seran els 6 models que configuraran el cartell definitiu d’aspirants al Cotxe de l’Any dels Lectors. I com es pot veure, l’electricitat torna a ser protagonista en aquesta nova votació mensual, ja que tots els candidats la fan servir per als seus sistemes de propulsió. El BMW X1 amb la variant iX, el Nissan Ariya i el Toyota bZ4X es presenten sota un mateix concepte de SUV 100% elèctric, tot i que amb unes particularitats específiques. A més, en el cas del model alemany es manté la seva oferta principal lligada a motors de combustió, però amb la novetat de disposar també de dues alternatives híbrides endollables. Tot un univers elèctric que ha esdevingut el referent de la nova generació d’automòbils.