No existeix una edat concreta en la qual la DGT ens obligui de deixar de conduir. Tot depèn de si ens renoven el permís o no, que, per cert, serà cada vegada més difícil. Però més enllà de si ens renoven el carnet o no, hi ha símptomes que nosaltres mateixos podem observar i que ens avisen que potser ja hem d'anar pensant a deixar de conduir.

Amb els anys augmenten els problemes de salut i les limitacions de tota mena, físiques i mentals. Així que, en algun moment, no ja només per la pròpia seguretat, sinó també per la dels altres, caldrà retirar-se de la circulació. Segons dades que maneja www.cleverea.com, empresa en línia d'assegurances per a automòbils i motos, a Espanya hi ha un milió de persones que condueixen amb edats entre 65 i 69 anys, 700.000 aproximadament de 70 fins a 75 anys i uns 500.000 que continuen circulant amb més de 76.

El permís de classe B, per a conduir turismes, ha de renovar-se cada 10 anys fins als 65 i, a partir de llavors, cada 5. Però si el centre de reconeixement de conductors considera que ha de caducar abans, pot marcar una revisió anual, per exemple. Per més veterà que un sigui, els anys passen factura en les capacitats al volant. Molts conductors fa més de mig segle que tenen el carnet, però l'experiència no pot suplir la deterioració implacable de l'edat. Així que si notes els següents símptomes quan estàs conduint, el millor és deixar de conduir.

EXCÉS DE XIULETS

Si un té la sensació que altres vehicles li xiulen i li recriminen les seves accions al volant més del normal, pot ser que efectivament per l'edat ja estigui fent més coses malament.

PÈRDUES CONTÍNUES

En edats avançades és més freqüent perdre's i pot ser símptoma del començament d'una deterioració cognitiva encara no diagnosticat. I un bon GPS no sempre el soluciona, perquè amb els anys resulta més difícil mirar alhora la pantalla i la carretera.

COPS AL COTXE

No necessàriament cops importants, però sí petites ratllades, lleugers xocs, o he estat a punt, amb molta freqüència…

VIANANTS I BICIS FANTASMA

Si t'apareixen vianants i bicis del no-res, i es repeteixen molt habitualment aquests esglais, augmenten les frenades i les ocasions en les quals cal disculpar-se en els passos de zebra, és símptoma de falta de reflexos i pèrdua de visió lateral.

DIFICULTAT PER A ANAR RECTE

L'esforç de concentració pot ser tal que, amb freqüència, provoca cansament i fa que no se circuli com cal.

ROTONDES INFERNALS

Actes tan habituals com prendre una rotonda, sortir d'ella en el moment oportú, incorporar-se a la via principal des d'un carril d'acceleració, prendre un desviament… poden començar a resultar molt estressants.

POR EN ELS NOSTRES FAMILIARS

Si els nostres familiars, parelles, o els nostres amics comencen a manifestar tensió per la nostra manera de conduir o fan com si frenessin ells des del seient del copilot…, tal vegada no som ja tan bons conductors com solíem ser.

DISTRACCIONS

Adonar-se que anem massa a poc a poc o massa de pressa, passar-nos els desviaments, frenar en l'últim moment… indica distraccions al volant.

L'ÚLTIM A ASSABENTAR-SE

Que els altres s'adonin abans que tu que tens una ambulància darrere volent passar, que el semàfor ha passat a vermell, o que tapem un cotxe que vol sortir de l'estacionament, són símptomes que ja no estem tan atents al nostre entorn.

MOVIMENTS LIMITATS

Si ja et costa fer alguns moviments com trepitjar a fons el fre, accelerar a poc a poc, girar el cap per a aparcar o moure el volant amb agilitat, és que ja no somo físicament capaces de conduir correctament.

SE'T FA DE NIT

Ningú hi veu igual de nit que de dia, però si la visió nocturna comença a ser un seriós problema per a conduir amb seguretat, no cal arriscar-se.

Si et sents identificat amb diversos d'aquests símptomes, el millor és que vagis pensant a deixar de conduir, ja que la teva edat no t'ho permet. Estaràs fent-te un favor a tu mateix ja els altres. Començant per aquells que més pateixen per la teva seguretat.