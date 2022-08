Sistemes ADAS

Des del 6 de juliol passat tots els cotxes nous han d’incorporar de sèrie vuit sistemes d’ajuda a la conducció (ADAS). Tot i això, el Parlament Europeu té previst augmentar aquesta xifra en els propers anys, ja que la tecnologia té cada vegada més protagonisme a l’automòbil i permet crear un mecanisme de defensa que redueix al mínim els accidents de trànsit i les seves conseqüències.

A continuació detallem en què consisteixen els vuit sistemes de seguretat que veurem ben aviat als automòbils de les carreteres espanyoles.

ASSISTENT DE VELOCITAT INTEl·LIGENT (ISA)

Aquest sistema adapta la velocitat màxima d’un vehicle a les limitacions vigents a cada tram de la carretera de manera autònoma, impedint d’aquesta maenra que el conductor acceleri més enllà del que estableix la via. El conductor pot desactivar l’assistent ISA mitjançant un botó o en trepitjar l’accelerador amb més força.

CÀMERA POSTERIOR AMB DETECCIÓ DE TRÀNSIT CREUAT

La càmera posterior permet fer maniobres de marxa enrere amb seguretat, mentre que l’assistent de trànsit creuat alerta el conductor si s’aproxima un vehicle pels laterals posteriors, fins a una distància d’aproximadament 30 metres.

ALERTA DE CINTURÓ ALS SEIENTS POSTERIORS

Aquest sistema determina si un seient està ocupat mitjançant un sensor de càrrega i comprova que està ben ajustat mitjançant un altre sensor situat a la sivella del cinturó. D’aquesta manera el conductor controlarà que els passatgers s’hagin posat correctament el cinturó de seguretat.

BLOQUEIG DEL VEHÍCLE AMB ALCOHOLÍMETRE

Aquest sistema informa al conductor sobre el nivell d’alcoholèmia i determina si està en condicions plenes de conduir. A més, també impedeix que l’usuari arrenqui el vehicle si supera la taxa màxima d’alcohol establerta.

DETECTOR DE FATIGA i SOMNOLèNCIA

El sistema d’alerta de fatiga emet un senyal lluminós al quadre d’instruments que avisa al conductor que ha superat el temps de conducció sense aturar-se. A aquest avís el segueix un altre missatge anunciant que ha de fer una aturada per descansar.

CAIXA NEGRA (EDR)

Les caixes negres tenen com a finalitat recopilar informació tant del vehicle com dels seus ocupants, registrant i emmagatzemant les dades per poder conèixer què ha passat abans, durant i després d’un sinistre. En cas d’accident, l’EDR gravarà totes les dades durant els 30 segons previs al sinistre i els cinc posteriors.

ALERTA DE CAnvi INVOLUNTARI DE CARRIL (LDW)

Aquest sistema avisa al conductor que està perdent la trajectòria del vehicle i s’està sortint del carril, ja sigui en autopista, autovia o carretera. En cas que sigui necessari, el sistema alerta el conductor mitjançant senyals lluminosos, acústics o fins i tot hàptics, és a dir, amb vibracions sobre el volant o el seient.

SISTEMA DE FRENADA D’EMERGèNCIA BAS i EBA

El sistema BAS o EBA activa automàticament els frens quan detecta una situació de perill per reduir el risc de col·lisió per aproximació o en revolts, mitigant-ne així les conseqüències. Quan el conductor fa una frenada forta el sistema detecta si s’està trepitjant el pedal de fre amb la intensitat adequada pel que fa al llindar establert. Si no és així, el sistema frena amb la màxima intensitat possible fins que s’aixeca el peu del pedal. El sistema BAS o EBA funciona a una velocitat d’entre 5 i 40 km/h, encara que en alguns vehicles ja funciona a velocitats superiors.