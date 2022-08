Un SUV més tecnològic QUE UNA CASA

Al sector de l’automòbil parlem d’alguns llançaments com a vaixells insígnia. Aquests models són els més treballats per la marca en l’àmbit del disseny, les prestacions i l’equipament. El BMW iX és aquest tipus de vehicle per a la nova era electrificada de la marca bavaresa: és el primer tot camí desenvolupat com a model 100% elèctric des dels seus inicis.

En aquest cas ens trobem davant d’un BMW iX en la seva versió xDrive50, que actualmetn és el topall de gamma fins a l’arribada de l’M60 amb fins a 619 CV de potència. Haurem de «conformar-nos» amb 530 CV i una autonomia de 630 quilòmetres. La seva mida i pes l’expulsen de les metròpolis de trànsit intens i carrers petits, però el converteixen en un autèntic avió per a les vies ràpides. Això sí, amb un confort de marxa i insonorització tan ben treballats que difícilment superarem els 570 quilòmetres d’autonomia.

El BMW iX fa 4,95 metres de llargada per 1,97 d’amplada i 1,69 d’altura, amb una distància entre eixos de 3 metres. Són gairebé 5 metres de tot camí que no son fàcils de moure entre el trànsit urbà, sobretot per la seva amplitud i la impressió que genera al volant. Per mides es pot comparar amb un BMW X5, però l’habitabilitat interior és superior en l’iX. L’únic però en comparació amb l’X5 de combustió és que el model elèctric té 500 litres de maleter, que es poden convertir en 1.750 si abatem els seients posteriors.

Però més enllà de per les mides, l’iX destaca pel seu arsenal tecnològic, format per dues pantalles corbes i flotants de 12,3 polzades en el cas de la instrumentació i 14,9 per al monitor central. Des d’aquestes s’accedeix al sistema ID8, que estrena la darrera generació de comprensió de llenguatge natural i la connectivitat 5G que millora notablement la qualitat dels mapes, així com la seva actualització gairebé setmanal i avisos en temps real del trànsit. No li falta cap compatibilitat amb Apple CarPlay i Android Auto, amb el servei d’Alexa integrat i el Head Up Display disponible amb el paquet Innovation de 4.700 euros. Un extra que també afegeix el Parking Assistant Plus amb càmeres 360 graus i els grups òptics amb tecnologia Làser.

Tots sabem que a BMW els extres són infinits. Tot i això, i per facilitar la producció i entrega d’aquests iX, la marca bavaresa ha decidit apostar per paquets d’equipament molt complets i amb poc marge per a la personalització. Per exemple, la botoneria de vidre firmat per Swarovski arriba amb el paquet Exclusive de 5.350 euros. També inclou el sostre panoràmic amb sistema d’enfosquiment electrocromàtic.

Aquesta reducció en les opcions de personalització no vol dir renunciar a la qualitat. BMW posarà a disposició del client de l’iX els acabats Atelier, Loft i Suite. Una de les principals curiositats en aquest cotxe són els altaveus integrats als seients en cas d’escollir el sistema d’àudio de Bowers & Wilkins, superior al Harman Kardon de 18 altaveus. L’oïda és un dels sentits més treballats per la marca, especialment en els models elèctrics. Com a curiositat, aquest model incorpora sons d’arrencada i propulsió creats per Hans Zimmer.

Pel que fa a la conducció, de l’iX en destaca el confort de marxa, la qualitat de rodament i la potència. La versió xDrive50 distribueix 190 kW a l’eix posterior i 230 kW al davanter. El cotxe prioritzarà el motor del darrere fins que l’electrònica detecti una manca de tracció o una petició de potència superior. D’aquesta manera els 523 CV acceleren de 0 a 100 km/h en 4,6 segons.

Però el que realment sorprèn és que un motor elèctric pugui carregar tan fàcilment amb gairebé 3 tones de pes, que en línia recta es mouen amb una velocitat impressionant. No ens amagarem, aquest no és un cotxe per anar-nos de tram malgrat la seva autonomia convidi a fer-lo servir per viatjar.

L’xDrive50 munta una bateria de 105,2 kWh que es pot carregar a un màxim de 200 kW, aconseguint un temps de càrrega de 39 minuts per passar del 0 al 80%. Això sí, en un carregador d’11 kW la xifra es dispara fins a les 10,75 hores. El sistema ID8 incorpora un sistema de gestió tèrmica predictiva de les bateries que, amb l’ajuda del navegador, prepara la bateria per a realitzar una càrrega òptima.