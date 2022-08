Un gran elèctric

Tenint en compte que la ciutat és on els cotxes elèctrics ofereixen més rendiment, realment té sentit comprar un EV de la mida del Mercedes EQB, amb els seus gairebé 4,7 metres de longitud i 7 places a l’interior? Doncs sí, en té, però si tenim molt clar per a què el volem.

Es tracta d’un model únic al mercat, ja que no hi ha cap altre elèctric al seu segment amb 7 places. Els dos seients de la tercera fila s’ofereixen com a opció, i segons la marca poden viatjar persones de fins a 1,65 metres d’alçada.

La unitat de proves és l’EQB 350 4MATIC, amb 292 CV i tracció total. La gran bateria de 66,5 kWh li atorga una autonomia d’uns 400 quilòmetres, quelcom correcte per a un cotxe amb la mida, el pes i les prestacions d’aquest gran SUV. Amb aquestes xifres, juntament amb una càrrega ràpida de fins a 100 kW (amb què es poden recarregar les bateries al 80% en una mica més de 30 minuts) i una qualitat de vida a bord impressionant, sembla un cotxe idoni per viatjar…

L’EQB ofereix una bona autonomia i un confort a la carretera excepcional, però no tindria sentit comprar-lo si tenim previst viatjar molt. Al llarg d’aquesta prova hem completat quatre vegades la distància que separa Madrid de València: dues vegades hem fet el recorregut en gairebé el mateix temps que haguessim destinat amb un cotxe amb motor de combustió, però en les altres dues ocasions ha estat un autèntic caos, doblegant fins i tot aquest temps.

Vam trigar 6 hores en arribar de València a Madrid per problemes amb els carregadors. El problema per viatjar amb un elèctric no és el cotxe en la majoria dels casos, sinó la penosa infraestructura de càrrega a Espanya.

Tot i ser on millor rendiment ofereix l’EQB per la seva condició elèctrica, tampoc té gaire sentit comprar-se’l si la idea és moure’s principalment per ciutat. En aquest àmbit és més lògic utilitzar models més petits, com pot ser l’EQA o fins i tot el Classe A híbrid endollable.

Quan realment té sentit la compra d’un gran SUV elèctric com l’EQB és quan es viu o treballa fora de la ciutat i habitualment es recorren distàncies interurbanes de 150 o 200 quilòmetres. Amb els aproximadament 400 que anuncia l’EQB tenim més que de sobres per completar aquesta distància diàriament sense angoixes, i a més tenim un cotxe que ens aporta un confort a la carretera extraordinari.

Si tenim un carregador a casa o a la feina serà quan realment aconseguirem estalviar-nos molts diners en combustible respecte a un model amb motor de combustió de similars característiques. A més, podrem entrar a les ciutats malgrat els protocols anticontaminació, utilitzarem lliurement els carrils BUS/VAO, podrem entrar a les zones restringides del centre de les ciutats i, a més, aparcarem gratis sense límit de temps a zones verdes i blaves a la majoria de municipis.