Quant costa carregar un elèctric?

Amb el preu del dièsel i la benzina pels núvols, molts es pregunten si val la pena comprar un cotxe elèctric. Respondre a aquesta qüestió és complicat, ja que intervenen molts factors com el preu del cotxe, quin tipus de tarifa de llum té el propietari, si té accés a tots els ajuts oficials, si disposa d’una instal·lació fotovoltaica… Per això ens centrarem únicament en quant costa carregar un cotxe elèctric per tal d’esbrinar quant es pot estalviar respecte a un vehicle de combustió.

Per a resoldre aquesta pregunta agafarem com a exemple el Peugeot e-208 amb el seu motor elèctric de 136 CV. Recarregar la bateria de 50 kWh de capacitat pot costar entre 1,5 euros (a casa, amb la tarifa i companyia més econòmica) i 39,5 euros, si es fa a l’estació pública de càrrega més ràpida i cara. El cost d’una recàrrega pot arribar a multiplicar-se per vint-i-cinc, de manera que és clar que un cotxe elèctric val la pena si es té un carregador a casa o a la feina, on poder endollar-lo quan calgui aprofitant les hores de tarifa vall. Amb la recàrrega més econòmica el cost per quilòmetre és de 0,5 euros cada 100 km.

De fet, així és com ho fa la majoria dels usuaris que tenen un cotxe elèctric o híbrid endollable, reservant els punts de recàrrega públics a situacions d’emergència o a aquells moments en que cal realitzar trajectes llargs que superen l’autonomia elèctrica del vehicle.

Depenent de les tarifes de llum contractades els preus per recarregar els 50 kWh de capacitat de la bateria d’un e-208 oscil·len entre els 1,5 euros de la tarifa més econòmica del mercat en hora vall i els 10,5 euros d’una tarifa mitjana. Amb una tarifa única, sense discriminació horària, el cost d’una recàrrega oscil·la entre els 12 i els 15,5 euros.

Per descomptat, el més avantatjós és tenir energia solar a través de panells fotovoltaics, ja que en bones condicions i si es fa de dia, la recàrrega sortiria de franc; en altres circumstàncies es reduiria notablement el cost a pagar. Un Peugeot e-208 disposa d’una autonomia de 362 quilòmetres (WLTP) amb la càrrega de la bateria de 50 kWh. D’aquesta manera, si es recorren 15.000 quilòmetres a l’any es consumiran 2.071 kWh d’energia durant aquest temps. En teoria, per cobrir aquestes necessitats caldria instal·lar cinc plaques capaces de produir 415 kWh anualment cadascuna.

El preu de càrrega en un lloc públic depèn de molts factors: des de la companyia que ho ofereixi a la velocitat i potència del lloc, passant per molts altres factors. Amb tot això, el ventall de preus va dels 0,20 € per kWh dels punts de càrrega de 22 kW (10 euros per a carregar un e-208) fins als 0,79€/kWh de la xarxa de més velocitat amb carregadors de 350 kW (39,5 euros per a unarecàrrega completa i 31,5 euros per arribar al 80% de la bateria d’un e-208).

Això sí, hi ha una diferència molt raonable entre les dues alternatives: mentre que amb un carregador de 22 kW es triga unes 2 hores a carregar el 80% de la bateria d’un Peugeot e-208, amb el carregador de 100 kW aquesta operació només dura mitja hora.