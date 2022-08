Valen la pena els elèctrics xinesos?

L’Aiways U5 és un SUV completament nou al nostre mercat, 100% elèctric i de procedència asiàtica. Pretén conquistar al comprador europeu amb dosis de disseny, equipament i tecnologia a l’alçada de qualsevol proposta europea. Això sí, el preu també és semblant, amb 42.690 euros per a l’acabat Prime.

L’estètica és l’apartat més subjectiu, però no podem negar l’evolució de les marques firmes xineses en aquest aspecte. L’Aiways U5 es veu actual, de bona qualitat i tecnològic. Té una longitud de 4,68 metres, mentre que l’amplada és d’1,87 i l’altura d’1,70, amb una distància entre eixos de 2,80 metres.

L’U5 és un cotxe que destaca especialment per la sevapracticitat. Té un maleter de 432 litres ampliables fins als 1.555 litres, amb porta elèctrica i funció d’obertura amb el peu. És una capacitat reduïda que es compensa amb un espai molt notable a la segona filera de seients.

La sensació de qualitat a l’habitacle és més que satisfactòria i destaca la combinació de colors i tapisseria, que recorre al cuir sintètic de color gris alumini per a la zona del tauler de control, les portes i els seients.

Però si cal destacar alguna cosa en aquest Aiways U5 és l’equipament tecnològic que porta la variant importada a Espanya, anomenada Prime. Arriba amb la pantalla d’instrumentació de 7 polzades i dues exteriors de 4,2 polzades, així com una de 12,3 per a la consola central. La pantalla de l’esquerra ofereix informació relativa a l’apartat tècnic del cotxe, la central és per a la velocitat, la càrrega i l’autonomia, i finalment la de la dreta correspon al sistema d’infoentreteniment. Just a sota de la pantalla central trobem una superfície més petita per a la climatització amb botons hàptics.

Es condueix bé l’Aiways u5?

El bloc elèctric de 204 CV té l’empenta que s’espera i dona marge per moure’s còmodament per vies interurbanes. Disposa de tres modes de conducció (Eco, Normal i Sport) que modifiquen l’entrega de potència però no la velocitat màxima. Això sí, no recomano l’ECO més enllà de la ciutat per les seves reaccions lentes.

No m’acaben d’agradar els frens. La frenada final és adequada, però el tacte del principi és tou i desconcertant.

Pel que fa al consum, la mitjana es va mantenir en uns 17-18 kWh/100 km circulant sempre per sota de la velocitat màxima. Tot i això, en fer un tram de carretera es redueix dràsticament el consum homologat per la marca. La potència màxima de recàrrega és de 90 kW en corrent continu i de 6,6 kW en corrent altern. Si l’endolléssim a un endoll ràpid trigaria 35 minuts en pasar del 20 al 80%, mentre que aquest temps augmentaria fins a les 10 hores en un endoll de 7,4 kW.