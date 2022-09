Conquesta ELECTRIFICADA

BYD ja té llest el pla d’entrada definitiu a Europa. Un aterratge que fa dècades que cuina, a foc lent, amb els seus vehicles comercials i autobusos. Ara és el torn del client privat, amb una gamma completa de turismes elèctrics anomenats BYD Tang, BYD Han i BYD Atto 3. Tres models molt diferents que serviran per introduir-se a les carreteres del nord d’Europa, començant per la zona del Benelux.

Si parlem de gegant asiàtic és perquè BYD no és nou al tauler de la tecnologia, malgrat la seva joventut. Es va fundar l’any 1995 com a empresa especialitzada en bateries, una experiència que els va empènyer a crear els seus primers vehicles el 2003. Avui dia BYD és líder en la fabricació de components d’electrificació, com per exemple bateries i els famosos semiconductors, que li concedeixen la força per embarcar-se a l’aventura europea.

Tot i que encara es desconeix la data definitiva, tard o d’hora BYD arribarà a Espanya amb tots (o com a mínim alguns) dels models presentats durant la posada en escena a l’Haia. A més, ho farà amb els arguments la i fermesa que s’espera d’una marca coherent, tecnològica i amb el mercat asiàtic als seus peus.

gamma INICIAL

El BYD Tang és el fill pròdig, el primer que arribarà a Europa. Aquest SUV de 7 places ja es comercialitza a Noruega, país que ha servit com a termòmetre davant d’un comprador que ha respost encantat. Aquest tot camí mesura 4,87 metres de llargada per 1,95 d’amplada i 1,75 d’altura, i té una distància entre eixos de 2,82 metres. Arribarà de sèrie amb una distribució de set places i amb un maleter de 235 litres de capacitat amb tots els seients disponibles, que passen a ser 940 amb cinc places i fins a 1.655 amb les files posteriors abatudes. El BYD Tang es mou gràcies a la presència de dos motors que concedeixen fins a 517 CV de potència i tracció total. La bateria de 86,4 kWh, muntada sobre la plataforma 2.0, concedeix fins a 400 quilòmetres d’autonomia homologada i una capacitat de càrrega ràpida de fins a 110 kW que aconsegueix passar del 30% al 80% en mitja hora.

El BYD Han és un sedan que comparteix la mateixa configuració motriu que el Tang, amb una bateria de 85,4 kWh i 517 CV de potència gràcies a dos propulsors elèctrics. Tot i això, aquest model de tracció total és capaç de recórrer 521 km i carregar-se a 120 kW amb els mateixos temps d’espera. La seva conducció ens va resultar més sensitiva, amb una menció especial a la resposta del frens Brembo i a la seva acceleració de 3,9 segons per assolir els 100 km/h. Això sí, és un cotxe que convida a viatjar còmodament aprofitant el seu alt equipament tecnològic, la pantalla central giratòria de 15,6 polzades i els seients ergonòmics ventilats i calefactats.

El model de volum per a BYD serà l’Atto 3. Aquest tot camí del segment C electrificat, amb 4,45 metres de llargada per 1,87 md’amplada i 1,61 d’altura, llueix l’aspecte ideal per conquerir el client europeu. És més, és un producte específic per al nostre mercat i compleix els requisits estètics necessaris per a vendre’s a Europa. Parlem, per exemple, d’un maleter de 440 litres de capacitat i d’una dotació tecnològica que, com a topall de gamma, presenta una pantalla giratòria de 15,6 polzades.

BYD També ha estudiat els gustos de conducció del comprador mitjà, motiu pel qual han mantingut un únic propulsor a l’eix davanter encarregat d’oferir la tracció i els 204 CV de potència (150 kW). La seva acceleració de 0 a 100 km/h és de 7,3 segons i arriba als 160 km/h, amb una conducció agradable, una posada a punt encertada i una bona resposta de l’accelerador. És el primer model que equipa la plataforma 3.0, amb una bateria més petita que la dels seus germans de 60,48 kWh de capacitat que concedeix 420 quilòmetres d’autonomia homologada.