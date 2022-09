Polivalència «CROSSOVER»

Al’espectacular èxit del concepte SUV al món de l’automòbil se li ha sumat, durant els últims anys, el renéixer de les motos de trail d’estil aventurer al sector de les dues rodes amb infinitat d’alternatives, recolzades per un més que notable èxit comercial. Era qüestió de temps que aquesta proposta crossover arribés als escúters, i el DTX 350 de Kymco n’és una clara prova.

Això sí, el model taiwanès no ha estat el primer a incorporar-se a aquest nou mercat on es combina la practicitat d’aquest tipus de models amb una orientació tot camí que afecta tant l’estètica del vehicle com les seves possibilitats per moure’s fora de l’asfalt. El DTX , també disponible en versió de 125 cc, es presenta com a substitut del Super Dink i es caracteritza per la seva atractiva relació qualitat/preu, així com per un elevat rendiment i un ajustat consum.

El motor del DTX 350 és el mateix del Super Dink; un monocilíndric de 321 cc i 28 CV de potència homologat sota la norma Euro5 amb el qual s’aconsegueixen unes prestacions excel·lents tant en matèria de velocitat màxima (al voltant dels 150 km/h) com d’acceleració i recuperacions. Pel que fa a la part cicle el xassís és nou, fent servir una plataforma tubular d’acer amb una forquilla davantera de 110 mm i doble amortidor posterior amb 100 mm de recorregut i precàrrega ajustable en 5 posicions. Les llantes són de 14 polzades′ davant i de 13′ darrere, equipades amb pneumàtics mixtos en mides de 120/80 i 150/70, respectivament.

El DTX homologat al nostre país disposa d’algunes particularitats, com per exemple uns retrovisors més grans i un seient més confortable. En matèria estètica destaquen les formes anguloses del seu carenat (amb una part frontal de marcat estil off-road), juntament amb altres detalls com la il·luminació full led o la seva cúpula frontal disponible com a opció en una mida més gran com la de les fotografies que il·lustren aquest article.

L’equipament de sèrie inclou el sistema d’arrencada sense clau, que també actua sobre el bloc de la direcció i l’obertura del seient. Un seient que, per cert, permet encabir dos cascos integrals. A la mateixa línia d’emmagatzematge disposa d’una guantera a la part esquerra de la columna de la direcció amb un endoll USB i una segona connexió allotjada al centre del manillar sota una tapa practicable. La unitat que vam tenir l’ocasió de provar també venia acompanyada d’accessoris originals opcionals, com per exemple les barres laterals protectores, el suport per al mòbil o els reposapeus amb acabat metàl·lic. I si anem al preu de venda al públic, també destaca davant la seva competència; 5.599 euros per aconseguir un dels GT més interessants del mercat.