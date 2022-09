La definió del LUXE MODERN

Mercedes-Benz segueix el seu camí per a convertir-se en una marca de vehicles de luxe, justificant el augment de preus amb vehicles encara més cuidats en tots els aspectes. La marca de Stuttgart aprofitarà l’electrificació i una onada de noves nomenclatures per fer aquest pas, però els vehicles actuals també milloraran. El millor exemple és el nou GLC, el seu SUV compacte que arriba amb els últims avenços tecnològics tant de connectivitat com de seguretat , així com alguns dels seus motors de combustió –tots electrificats– més eficients.

Registra canvis estètics i de disseny, és clar, però el nou GLC és tota una declaració d’intencions per la mecànica. Totes les opcions estan electrificades en major o menor mesura, amb quatre motors microhíbrids MHEV (dos de benzina i dos dièsel) i tres híbrids endollables PHEV que arribaran més tard (dos de benzina i un dièsel). El model més potent GLC 400 4Matic és un híbrid endollable de 381 CV de potència que registra un consum (WLTP) de 0,6 litres cada 100 quilòmetres. Tots els motors s’associen al canvi automàtic de nou relacions 9G-Tronic. A les versions híbrides endollables el GLC munta una bateria que li atorga més de 120 quilòmetres d’autonomia 100% elèctrica, de manera que si es recarrega la bateria i es fa un ús quotidià aquest vehicle pot funcionar la majoria del temps en mode zero emissions. Per compensar l’excés de pes (d’uns 400 quilos respecte la resta de versions) la bateria mai no es descarrega del tot. Fins i tot quan arriba al 0% manté una part de la seva capacitat per continuar assistint el motor de combustió i treballar per reduir consums i emissions.

Millors aptituds off-road

Fora de la carretera el GLC sorprèn per la seva capacitat totterreny, complementada per una mode de conducció off-road que mostra informació important per a la circulació fora de la carretera. Entre altres característiques permet accés a funcions com el ‘capó invisible’ (una càmera que permet guanyat visibilitat mostrant-nos la posició de les rodes i la trajectòria del cotxe en girar el volant) o el control de descensos, que ofereix la possibilitat de regular la velocitat a plaer fins i tot en els pendents més pronunciats. És realment sorprenent el que pot arribar a fer aquest elegant SUV en territori hostil, recolzat per un eix posterior direccional amb què el diàmetre de gir es redueix fins als 10,9 metres. Es tracta d’una xifra destacable tenint en compte la seva mida de 4,76 metres de longitud i 1,89 d’amplada.

Experimentar el luxe

A l’interior, Mercedes-Benz ha realitzat canvis destacables en el disseny del GLC, com ara la divisió de l’ecosistema digital en dues pantalles (una per al quadre d’instruments i una altra per al sistema d’infoentreteniment situada a la consola central) situades per sobre de dues seccions horitzontals, de manera que sembla que surin sobre la resta de l’habitacle. La selecció de materials aposta per les superfícies toves i per teixits agradables i sostenibles per als seients, que són còmodes i amb una bona subjecció.

Mercedes-Benz segueix apostant pel sistema MBUX a l’hora de gestionar tots els sistemes de connectivitat i infoentreteniment. Els controls de la climatització s’integren ara a la pantalla, però imiten la disposició física d’altres versions per facilitar-ne l’ús. En un primer instant la gran quantitat d’opcions i tots els botons del volant poden aclaparar, però l’experiència millora amb el pas de les hores perquè moure’s pels seus menús és realment intuïtiu. Disposa també d’un millorat sistema d’ordres per veu ‘Hey Mercedes’, de connectivitat amb els telèfons mòbils més habituals i d’un sistema de so premium signat per Burmester.

El nou Mercedes-Benz GLC ja és a la venda i registra un preu de partida de 44.474 euros per a la versió GLC 200 4Matic amb motor benzina MHEV de 204 CV. Les primeres entregues estan programades per a finals d’any.