Per als més ATREVITS

Turbo, híbrid, amb sistema de tracció Direct4, 371 CV i el segell FSport. Aquestes són les dades de presentació del nou Lexus RX500h, el primer model electrificat de la marca d’altes prestacions que arribarà al mercat els primers mesos del 2023 amb un preu de partida de 107.300 euros. La nova joia de Lexus començarà a produir-se aquest proper mes d’octubre en la seva cinquena generació, i des de Neomotor Prensa Ibérica hem tingut l’oportunitat de provar-lo gairebé en exclusiva a les carreteres de la localitat californiana de Santa Bàrbara, a 154 quilòmetres de Los Angeles.

Estats Units és territori Lexus per excel·lència, i el Lexus RX és un producte d’impacte assegurat. A Europa, on l’RX representa un 10% de les vendes de la marca, disposarà de dues versions més, el 350h i el 450h. A mig camí entre el segment D-SUV i l’E-SUV, aquest model presenta novetats importants respecte al seu predecessor. Fa 4,89 metres de longitud i la seva distància entre eixos de 2,85 metres li permet oferir un espai interior molt destacable.

Mecànicament està dotat d’un motor híbrid de gasolina turboalimentat de 2.4 litres que ofereix una potència màxima de 371 CV (273 kW) i que està associat a una caixa de canvis automàtica amb sistema Direct4 de sis velocitats. Aquest sistema ajusta automàticament la potència del motor a les rodes i també actua millorant la frenada. En línies generals fa que el dinamisme s’accentuï, i de fet aquest sistema és el mateix que utilitza el SUV elèctric de la marca, eanomenat RZ450e.

Lexus considera que el 500h representarà entre el 25 i el 30% de les vendes, i és que la proposta dinàmica i esportiva de l’RX és digna de menció. Poder accelerar de 0 a 100 km/h en només 6 segons és un detall que pocs híbrids de la seva mida poden assolir. Podríem dir que estem davant d’un model pensat per als petrolhead.

El disseny és cridaner, tot i que no trenca amb la tradició del llenguatge Lexus. La plataforma GA-K (la mateixa de l’NX i l’ES) disposa d’una gran rigidesa i, combinada amb suspensions variables adaptatives (opcionals), converteixen l’RX en el model més esportiu del segment.

Entre els elements d’equipament més destacats convé assenyalar l’assistent de direcció d’emergència (ESA), un dispositiu que és capaç d’aplicar una força addicional a la direcció per ajudar a mantenir l’estabilitat del vehicle i impedir que se surti del carril si detecta que el conductor inicia una maniobra evasiva per esquivar un altre vehicle o un obstacle. Un cop a dins ens rep l’assistent de veu, l’equip de so Mark Levinson, una visualització clara, elements fàcils de controlar, l’obertura de portes automàtica amb sistema e-latch i la millor tecnologia de connectivitat. Tot això acompanya el nou Lexus RX500h, una joia per gaudir.