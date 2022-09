Japó té un nou vaixell insígnia

el nou CX-60 arriba per convertir-se en el nou vaixell insígnia de Mazda, ja que aglutina tot allò que la marc japonesa ha anat incorporat al seu ADN al llarg de la seva centenària història. Un vehicle que suposa un pas més en el salt al segment prèmium. El CX-60 és una demostració clara del compromís de Mazda amb la mobilitat sostenible ja que, per dir-ho de manera col·loquial, ha començat la casa per la teulada. I és que és poc habitual que un fabricant llanci al mercat un vehicle amb una motorització híbrida endollable, deixant per més endavant les motoritzacions tèrmiques convencionals. Uns motors que arribaran amb versions benzina i dièsel molt compromeses amb el medi ambient.

Amb una plataforma nova, el CX-60 és un vehicle de cinc places que, en poc més d’un any, donarà pas al CX-80. Un vehicle que, com descriuen a la marca japonesa, és un «CX-60 però amb set places». Es tracta d’un model que permet a Mazda fer un gir al seu famós disseny Kodo en un model SUV que disposa de motor davanter i tracció posterior. Presenta un frontal allargat amb aire tridimensional i una nova graella en forma d’ala que integra la funció d’il·luminació i uns grups òptics situats en disposció vertical. És un vehicle no excessivament llarg si tenimen compte com és d’ampli el seu interior. La seva longitud és de 4,74 metres, amb un maleter que va des dels 570 fins als 1.726 litres. Les línies laterals accentuen la seva força i presència, per finalitzar amb una part posterior més curta i quadrada.

L’interior ens deixa veure per què Mazda és considerada com una marca prèmium. La qualitat dels materials, la combinació i els acabats perfectes permeten gaudir d’un habitacle on la comoditat i la bona feina dels artesans japonesos van units de la mà. Inclou un sistema pel qual una càmera situada a l’interior de vehicle ens permet configurar la posició del seient, l’altura del volant, els retrovisors, la pantalla Head-Up Display i fins i tot la configuració del sistema de so i la climatització amb tan sols respondre quina és la nostra altura.

Tecnologia híbrida endollable

La primera motorització híbrida endollable de Mazda està formada per un motor de benzina de 2.5 litres Skyactiv-G amb quatre cilindres i injecció directa, que va associat a un motor elèctric de 129 kW i una bateria d’ions de liti d’alta capacitat que ofereix 17,8 kWh i 355 V. El sistema e-Skyactiv PHEV del Mazda CX-60 desenvolupa una potència total de 327 CV/243 kW, amb un parell combinat de 500 Nm. Es tracta del model de carretera més potent de la història de Mazda. Es pot carregar del 0 al 100% en tan sols 2 hores i vint minuts amb una potència de càrrega màxima AC de 72 kW. Ofereix una autonomia en mode totalment elèctric de 63 quilòmetres en cicle combinat i de 68 en mode urbà.

Tot i que l’híbrid endollable és el primer que es comercialitzarà, durant la presentació oficial Mazda va anticipar alguns detalls de com seran les versions dièsel i gasolina. El propulsor dièsel de nova generació de 3,3 litres i sis cilindres en línia oferirà dues variants amb 200 i 240 CV; mentre que el motor gasolina serà un 3.0 litres també de sis cilindres en línia del que encara no se’n coneix la potència. Aquests motors de sis cilindres aniran acompanyats pel sistema híbrid lleuger Mazda M Hybrid Boost de 48V i incorporaran una nova transmissió automàtica de vuit velocitats.

El Mazda CX-60 es presenta amb quatre categories d’equipament. La d’accés s’anomena Prime-line, la segona Exclusive-line i les dues darreres són conegudes com a Takumi i Homura. Totes les categories ofereixen aire condicionat bizona, pantalla central TFT en color de 12,3 polzades, ràdio DAB, Bluetooth, Apple CarPlay i Android Auto sense fils, navegador i control de creuer.