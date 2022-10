Més POTÈNCIA, més AUTONOMIA

El Cupra Born s’ha convertit en pocs en un dels principals protagonistes del mercat dels cotxes elèctrics. Una afirmació que no es basa només en l’atractiva aposta feta per la marca espanyola en el segment compacte amb el seu primer model 100% electrificat, sinó que també la corroboren les xifres d’unitats venudes fins ara: 14.000 vehicles matriculats i 20.000 comandes en espera de lliurament.

L’èxit del Born se centra una la combinació de factors molt diversos, com per exemple el posicionament de Cupra (molt proper al d’una marca del mercat prèmium), la seva essència esportiva o la utilització de la tecnologia elèctrica de propulsió. Tots aquests aspectes, que ja estaven presents en el model que la marca espanyola va presentar inicialment, queden reforçats ara amb els nous e-Boost Pack i Battery Pack. Es tracta d’una doble proposta amb què es presenten els models més ràpids i eficients de la gamma.

Per tal d’aconseguir-ho Cupra ha emprat el paquet e-Boost, gràcies al qual el Born arriba als 231 CV de potència (27 CV més respecte al model de 150 kW) i que es pot combinar amb dos tipus de bateria; la ja coneguda de 58 kWh i una superior de 77 kWh disponible amb el denominat Battery Pack. D’aquesta manera l’e-Boost de 58 kWh es presenta com el Born més ràpid de la gamma, amb unes xifres d’acceleració de 0 a 50 km/h en 2,6 segons i de 0 a 100 km/h en només 6,6 segons. Per la seva banda, el model equipat amb la bateria de 77 kWh amplia la seva autonomia elèctrica fins als 549 km, xifra homologada per la marca segons el protocol WLTP. En el cas del model de 58 kWh es poden fer fins a 420 km entre recàrregues.

Potència i rendiment extra

A la ja enèrgica resposta del motor de 204 CV d’accés a la gamma Cupra, el paquet e-Boost proporciona un extra de potència i rendiment molt evident. En total són uns 27 CV extra que estan disponibles durant un període d’aproximadament 30 segons i que es poden obtenir accionant el mode Cupra addicional des del volant o fent un kickdown pressionant de manera contundent el pedal de l’accelerador.

D’aquesta manera el Born de 58 kWh assoleix aquestes excel·lents xifres d’acceleració que, en el cas de la versió de 77 kWh i degut al pes superior de la bateria, se situen en 7,3 i 2,9 segons per passar de 0 a 100 km /h i de 0 a 50 km/h, respectivament.

millores dinàmiques exclusives

Tots dos models e-Boost han rebut diverses millores en el seu equipament de sèrie, com per exemple uns frens de disc davanters sobredimensionats de 340x27 mm, llantes de 19 polzades o el citat mode de conducció «Cupra» al ‘CupraDrive Profile’. De manera opcional l’usuari pot personalitzar el vehicle amb les llantes Firestorm de 20 polzades (51 cm) amb pneumàtics esportius de 235 mm i, a nivell dinàmic, amb el Control de Xassís Adaptatiu (DCC).

Però el millor de tot són els preus que Cupra ha fixat per a aquests paquets. Crida l’atenció especialment el de l’e-Boost de 58 kWh, qué té un sobrepreu respecte al model «normal» de només 290 euros per situar-se, amb les ajudes promocionals i del Pla Moves, en una tarifa inicial de 32.980 euros. En cas d’optar també pel Battery Pack de 77 kWh el preu arrenca en 37.140 euros.