Compacte, prèmium i MONOVOLUM

Mercedes-Benz arriba al segment dels monovolums compactes amb el Classe T. Un model que, tot i que deriva de l’industrial Citan, és un turisme amb totes les conseqüències tant en la presentació com en els acabats i l’equipament. El Classe T fa 4,50 metres de longitud, 1,86 metres d’amplada i 1,81 metres d’altura. Al seu interior s’ha configurat un habitacle per a 5 passatgers.

La carrosseria té dues portes laterals corredisses que faciliten un còmode accés a les places posteriors, que poden acollir tres cadires infantils (dues d’elles amb ancoratge Isofix). La boca d’accés al maleter és molt baixa, permetent carregar grans objectes sense gaire esforç; la capacitat amb 5 places és de 520 litres, però pot arribar als 2.127 litres abatent la segona fila de seients.

De cara al proper any la marca alemanya ha anunciat el llançament d’una versió de 7 places. En aquest cas tindrà una longitud de 4,92 metres, és a dir, 42 centímetres més que es reparteixen entre la porta posterior per facilitar l’accés a la tercera fila i el maleter. L’espai està garantit a totes les places, ja que les de la tercera fila podran acollir passatgers de fins a 1,75 metres. En aquest cas el maleter oferirà una capacitat que oscil·larà entre els 775 i els 2.400 litres.

COM UN TURISMe

El disseny del quadre de comandaments és el mateix que el del Citan, però en aquest cas Mercedes-Benz s’ha esforçat per oferir una bona sensació de qualitat tant pel que fa a la presentació com pel que fa als materials i als acabats generals. Un bon exemple el trobem en la moqueta del maleter.

El Classe T equipa el sistema multimèdia MBUX amb una pantalla tàctil de 7 polzades ubicada a la zona central del tauler de control i que és compatible amb Apple CarPlay i Android Auto. A les versions més equipades també es pot disposar del sistema de navegació, reconeixement d’ordres vocals i serveis online.

En matèria d’ajuts a la conducció i seguretat, de sèrie es pot disposar de l’assistent d’arrencada en pendent, l’assistent per a vent lateral, l’avís de somnolència, l’assistent de frenada activa amb funció d’encreuament, el detector actiu de canvi de carril o els assistents d’angle mort i de velocitat màxima autoritzada, entre d’altres.

quatre MOTORS

Quatre són els motors disponibles per al Classe T, dos de benzina i dos dièsel. En gasolina la gamma la integren dues versions basades en el propulsor d’1.3 litres i quatre cilindres turboalimentat que rendeixen 102 i 131 CV per als T160 i T180, respectivament. Els seus consums, segons el protocol d’homologació WLTP, es mouen entre els 6,6 i elss 7,3 litres. Pel que fa a la gamma dièsel, el motor de quatre cilindres i 1.5 litres sobrealimentat s’ofereix amb potències de 95 CV per al T160d i 116 CV per al T180d, amb consums que van des dels 5,3 fins als 5,9 litres en cicle WLTP. Tots dos van associats a una caixa de canvis manual de sis velocitats i, tret del cas de la motorització dièsel de menor potència, es pot disposar d’una caixa automàtica de doble embragatge i set velocitats si paguem un extra de 2.434 euros.

Al novembre arribarà una versió cent per cent elèctrica anomenada EQT, que oferirà una autonomia de 300 quilòmetres amb càrrega ràpida. Amb tres nivells d’acabat, el Classe T té una gamma de preus que arrenca en 29.722 euros i arriba fins als 32.367, sense comptar descomptes promocionals.