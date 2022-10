A la conquesta del MERCAT SUV

Renault ha presentat l’Austral, el seu nou SUV que substitueix el Kadjar amb un objectiu ben clar: conquerir el segment C al qual han d’ajudar també la presència de l’Arkana i el nou Megane e-Tech. Arguments per aconseguir-ho no li falten al nouvingut, que comença a comercialitzar-se a finals d’octubre. A més d’una estètica molt agradable s’hi suma un interior espaiós, molta tecnologia amb un bon paquet d’ajuts a la conducció i quatre rodes directrius.

AMPLI i BEN ACABAt

L’Austral està configurat sobre la plataforma CMF-CD, la mateixa que la del nou Nissan Qashqai. A sobre s’hi ha muntat una carrosseria que fa 4,51 metres de longitud, 1,83 metres d’amplada i 1,62 d’altura, amb una distància entre eixos de 2,67 metres. Amb una altura lliure al terra de 17 centímetres, passos de roda remarcats i una elevada línia de cintura, presenta una agradable estètica en la qual hi destaca una part frontal amb una calandra de grans dimensions emmarcada per uns grups òptics en forma de lletra C. A la part posterior hi destaquen els pilots, amb llums LED i un feix de llum que es perllonga fins al logotip.

La porta, elèctrica a les versions més equipades, dona pas a un maleter que ofereix una capacitat de 500 litres a les motoritzacions d’hibridació lleugera i 430 litres a les híbrides, ja que la bateria s’ubica sota el maleter. Aquesta capacitat pot variar, ja que en el cas de les versions que ofereixen la banqueta posterior lliscant en 16 cm pot arribar fins als 575 litres. Amb els seients posteriors abatuts la capacitat total és de 1.525 litres.

A l’interior Renault ha disposat el mateix sistema Open R vist al Megane e-Tech i que, amb instrumentació digital i una pantalla central de 12 polzades, opera amb els serveis de Google i per tant funciona amb Google Maps per a la navegació. S’ha posat especial èmfasi en la presentació, en els espais per a encabir objectes i també en la qualitat no només de materials i acabats, sinó també de les insercions en fusta de freixe i en detalls tan propis del model com el reposamans lliscant central. D’altra banda, l’habitacle és ampli i confortable a totes les places, especialment les posteriors. Aquí poden viatjar sense problemes passatgers que sobrepassin els 1,85 metres d’alçada.

HIBRIDACIÓ total

Un de cada tres cotxes que es venen al nostre mercat pertany al segment C, i un 30 per cent són híbrids. Per tant, no és estrany que Renault hagi optat decididament per la hibridació i que la gamma de motors per a l’Austral sigui híbrida. En total estarà disponible amb quatre motoritzacions, dues d’hibridació lleugera amb potències de 140 i 160 CV i dues més híbrides convencionals.

Aquestes últimes estan basades en la segona generació e-Tech Full Hybrid vista a l’Arkana, tot i que amb lleugeres variacions. Aquí s’ha fet servir un nou motor tricilíndric d’1,2 litres que ofereix 130 CV i que, juntament amb els dos motors elèctrics, permet oferir dos nivells de potència de 160 o 200 CV. Aquest propulsor va associat a una caixa de canvis automàtica de set velocitats.

Disponible amb tres nivells d’acabat (Equilibre, Tech i Iconic), per primera vegada Renault introdueix un paquet anomenat Esprit Alpine que accentua el caràcter esportiu amb detalls i decoració específics i està disponible als dos últims nivells. El preu de l’Austral arrenca en 30.900 euros i ariba fins als 43.600 euros de la versió més potent i equipada.