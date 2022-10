Laboratori d’IDEES

Dacia va conquistar els primers compradors espanyols sota la premissa de la coherència i els preus raonables, millorant generació rere generació el disseny sense disparar els preus. A l’època actual, marcada per la superficialitat, alguns consumidors aposten per la lògica aclaparadora dels cotxes romanesos, elevant el posicionament de la marca fins a convertir-la en la tercera més venuda a Europa. Un èxit que els convida a seguir apostant per les seves creacions de preus democràtics, fins i tot algunes tan agosarades com el Manifesto.

Aquest prototip serveix com a laboratori per a solucions d’innovació futures, però no es convertirà en un cotxe de producció. Només es tracta d’una manera d’acostar-se a aquests conductors que senten passió per les activitats outdoor. No tot podien ser bones notícies, ja que les línies a l’estil buggy ens han deixat amb ganes de més.

Un conqueridor

El Manifesto aprofundeix en les passions autèntiques dels aventurers, aquells que volen connectar amb la natura a cadascuna de les seves escapades. Per això, aquest 4×4 redueix la seva carrosseria a la mínima expressió, sense portes, finestretes o parabrises. La immersió amb l’exterior és total, amb una infinitat de solucions versàtils per gaudir al camp i fins i tot acampar-hi gràcies a les fundes dels seients, convertibles en sacs de dormir. Un altre exemple el trobem en la superfície plana del frontal (amb espais per a bosses) i a la zona de treball posterior sota l’aleró.

La imatge radical i tot terreny d’aquest prototip coincideix amb un altre punt clau a la filosofia de la marca: la robustesa. La seva tracció a les quatre rodes no només li permet arribar a llocs inhòspits, sinó que també li permet conquerir els racons més complicats gràcies a les seves rodes de grans dimensions i generosa distància a terra. Llocs on, per cert, no importa si plou, ja que el Manifesto està confeccionat amb material waterproof fàcil de netejar i impermeable.

El sostre modular d’aquest prototip és un exemple de l’aplicació que tenen aquestes solucions. El Manifesto és capaç de transportar tota mena de càrrega mitjançant les seves barres de fixació convertibles i desplegables, un equipament que aviat incorporarà el Duster i que ja munten el Sandero Stepway i el Jogger.

Un altre detall innovador i fàcilment traslladable als models de producció és el YouClip. Aquest sistema de fixació es troba davant del tauler de control i permet penjar, subjectar i transportar una sèrie d’accessoris fent servir una única subjecció. Un joc d’optimització de l’espai que també es trasllada a la il·luminació, formada per un únic far davanter que, a més a més, és extraïble per poder-se convertir en una llanterna.

Menys és més

Durant la presentació d’aquest concept-car Dacia va remarcar alguns dels pilars que caracteritzen la marca. Una visió que es mostra a escala real en aquest futurista 4×4. Els fidels propietaris de Dacia valoren l’absència de detalls superflus, elements inútils que disparen el cost final gairebé sense sentit. No hi ha dubte, Dacia continuarà basant-se en allò essencial, la simplicitat i l’accessibilitat.

El Manifesto no té cap pantalla central. Serà el teu propi mòbil, sota l’enfocament «bring your own device», l’encarregat de guiar-nos, gestionar el sistema d’àudio i fins i tot ser l’ordinador a bord.

Massa senzill? D’això es tracta amb Dacia, que mantindrà aquesta simplicitat com a punta de llança del nivell d’equipament més bàsic. Serà el telèfon dels clients, juntament amb l’aplicació My Dacia, l’encarregat de fer les tasques que ara exigim a un sistema d’infoentreteniment complet: ràdio, navegació, multimèdia i detecció de cansament, entre d’altres.

El concepte Eco-Smart trasllada aquesta implicació amb allò essencial a la pròpia confecció del Manifesto. Les principals peces de la carrosseria estan fetes del material reciclat Starkle, fabricat a partir de polipropilè de reutilització. Aquest procés no només millora la petjada ambiental, sinó que també manté el pes a ratlla i aconsegueix l’acabat que veiem en altres prototips com el Dacia Bigster. Una reutilització que ha donat com a resultat un quadre de comandaments acondicionat amb suro o uns pneumàtics antipunxades que serien capaç d’aguantar tota la vida útil del prototip.