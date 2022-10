Respondre una trucada sense el mans lliures, llegir un missatge de WhatsApp, fer una foto o mirar les xarxes socials són accions que, si es fan mentre conduïm, poden provocar un accident letal. Així doncs, per conscienciar els infractors de la mala praxi, el Servei Català de Trànsit ha començat a sancionar els conductors que utilitzen el mòbil –o que no porten el cinturó– amb un nou sistema d'intel·ligència artificial.

Cada any es posen més de 20.000 sancions per manipular dispositius mòbils o altres sistemes de comunicació durant la conducció a Catalunya. I fins ara, els conductors es veien una mica més 'protegits', ja que la infracció només podia ser sancionada si algun agent ho veia al moment.

Els Mossos d'Esquadra es van reinventar amb patrulles sense logo i mitjans aeris per detectar aquest tipus d'infraccions, però ara el Servei Català de Trànsit ha aconseguit automatitzar la seva detecció, i ja es pot sancionar de manera sistemàtica la principal causa d'accidents amb víctimes a les vies catalanes.

Les distraccions són presents en un de cada quatre accidents de trànsit amb víctimes a les carreteres catalanes, i manipular el mòbil és la causa més habitual. Es pot tenir en compte que utilitzar el mòbil és considerat equivalent –en risc de perillositat– a circular quadruplicant la taxa d'alcoholèmia permesa. Així mateix, el mal hàbit provoca desviacions de trajectòria, sortides de via, xocs frontals i, en el pitjor dels casos, víctimes mortals.

Sistema intel·ligent

El nou sistema que incorpora Trànsit funciona a través d'unes càmeres que capten i fan fotos a tots els vehicles que circulen per la via. Aquestes filtren les que hi hagi una alta possibilitat que aparegui un conductor fent servir el mòbil i envia les fotografies seleccionades al sistema informàtic de manera automatitzada.

«Arribar al 100% de seguretat actualment és impossible, però el sistema sí que pot detectar quan és més probable que [els conductors] portin el mòbil i, aprofitant la tecnologia, també miren si porta el cinturó», explica en un comunicat oficial el responsable de Tecnologies de la Informació de Trànsit, Josep Marsellès.

Les fotografies seleccionades són sempre revisades per un tècnic de Trànsit per verificar que s'estigui cometent aquesta infracció. Així mateix, s'està treballant perquè l'eina pugui augmentar el percentatge d'encerts de manera progressiva.

Les primeres càmeres amb aquest equipament de captació d'imatges a la carretera són la B-23 i la C-58, dues de les vies amb més volum de trànsit de Catalunya. I, durant les primeres tres setmanes de setembre, el sistema ha analitzat fins a 200.000 fotografies.