Una conducció segura requereix prestar la màxima atenció al volant. Qualsevol distracció pot sortir molt cara, ja sigui pel risc d'accident com per la possibilitat d'una multa severa. Però a més d'evitar les badades per, per exemple, l'ús del mòbil, el conductor ha d'estar en plena forma física. És per això que la Direcció General de Trànsit (DGT) ha elaborat una llista de malalties amb què la conducció és molt perillosa. Circular amb aquestes malalties pot ser motiu de retirar el permís de conducció.

Aquestes són les malalties prohibides per la DGT Malalties cròniques i degeneratives Alzheimer

Esclerosi lateral amiotròfica

Malaltia pulmonar obstructiva crònica

Tremolor essencial

Esclerosi múltiple

Distròfia muscular

Osteoporosi

Parkinson

Artritis reumatoide Malalties neurològiques Accident isquèmic transitori

Crisi o pèrdua de consciència

Epilèpsia Malalties renals Trasplantament renal

Nefropatia amb diàlisi Malalties psiquiàtriques Delírium, demències i trastorns d'ansietat

Trastorns catatònics, trastorns de la personalitat

Ansietat i depressió

Trastorn del son

Trastorn obsessiu compulsiu

Trastorn del desenvolupament intel·lectual

TDH

Abús i dependència de l'alcohol

Abús i dependència de drogues A més dels efectes directes d'aquestes malalties, els respectius tractaments poden causar efectes secundaris molt perillosos, com la somnolència, la reducció dels reflexos, els marejos, la visió borrosa o doble, entre d'altres. En el cas d'un trasplant renal, els afectats hauran d'esperar sis mesos després de la intervenció per readquirir el carnet de conduir. La nefropatia amb diàlisi no és excloent si es presenta un informe mèdic d'evolució favorable. La multa Qui continuï conduint amb aquestes malalties malgrat la retirada del carnet podrà ser multat amb sancions de fins a 6.000 euros.