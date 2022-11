Audi Competition Plus, accent SENSITIU

Quan es parteix d’una base excepcional com el motor V6 biturbo que munten els Audi RS 4 Avant, RS 5 i RS 5 Sportback amb 450 CV i un més que generós parell màxim de 600 Nm, resulta més pràctic centrar-se en les sensacions que en les xifres si volem «millorar». Al cap i a la fi, això és el que ens diverteix i ens apassiona. Doncs aquesta estratègia és precisament la que ha seguit Audi amb l’objectiu de millorar l’experiència dels que sempre volen més. Per a aconseguir-ho ha proposat els paquets especials Competition i Plus, tot i que al nostre país, i de forma encertada, els ha unificat en una única alternativa anomenada Competition Plus i que, amb un sobrepreu d’uns 20.000 euros, fa d’aquest trio d’ansos un pòquer de sensacions.

La cosa va de la següent manera: a qui li agradin els cotxes potents i ràpids però no vulgui o pugui conduir un súper esportiu –sense sortir-nos d’Audi, tenim l’R8-, generalment acudirà a les variants més esportives que ofereixen les marques. Per aquesta raó existeixen els Audi S i RS, cotxes rapidíssims que permeten un ús diari i... «treure el somriure a passejar» quan així ho vulgui el seu propietari. Tots aquests afortunants acaben rodant amb la seva criatura en un circuit, perquè és l’únic lloc on poden comprovar fins a on arriben els seus cotxes.

Quan això passi s’ho hauran passat tan bé i hauran gaudit tant que en voldran més. La següent visita al circuit serà més planificada, estrenaran pneumàtics –segurament encara més esportius- i tindran el cotxe completament revisat i posat a punt... aniran, sens dubte, més ràpid, però voldran més per a la propera vegada. I que aquesta arribi el més aviat possible. Recorreran a les preparacions, a una nova sortida d’escapament, a una suspensió, a una centraleta... Per això Audi té la seva divisió Sport GmbH, que no cometrà els errors que segurament cometran els propietaris dels quals parlava –radicalitzant el cotxe i fent-lo molt més incòmode per al dia a dia-.

MILLORES A TOTS ELS NIVELLS

Així, el paquet Competition Plus incorpora des d’una suspensió regulable tipus coilover (que pot rebaixar l’altura fins a 10 mm menys sobre els 10 mm menys que ja incorpora aquest paquet de sèrie) fins a una sortida d’escapament esportiva. Tot plegat sumat a una reducció de l’aïllament entre el compartiment motor i l’habitacle (8 quilos menys de pes), a unes barres estabilitzadores més rígides, a un nou ajustament del diferencial -que prioritza l’eix posterior-, a un sistema de frens ceràmic o a un programari actualitzat que agilitza els canvis de marxa i fa que tot el conjunt rendeixi de meravella. Vaja, que Audi aconsegueix cotxes molt més divertits i efectius en circuit sense penalitzar el confort en un ús normal per carretera. Finalment, de forma opcional es poden muntar els pneumàtics Pirelli P Zero Corsa (prodigiosos, creguin-me) a les seves llantes de 20 polzades.

Aquest paquet també inclou nombrosos detalls de personalització i equipament, com per exemple les pinces de fre en vermell, els anagrames en negre, les carcasses dels retrovisors de fibra de carboni, l’opcional color negre Sebring d’efecte vidre o l’equip de so Bang & Olufsen amb efecte 3D, entre d’altres.

El resultat, en xifres, és que l’RS 4 Avant Competition Plus accelera de 0 a 100 km/h en tan sols 3,9 segons (0,2 segons menys que sense el paquet), mentre que els RS 5 amb el paquet baixen el 0 a100 km/h en 0,1 segons, registrant uns espectaculars 3,8 segons. Tots tres augmenten la seva velocitat punta fins als 290 km/h.

Aquestes prestacions les vam poder posar a prova al circuit d’Ascari, en una jornada que va tenir com a protagonista la pluja. Aquest convidat inesperat ens va permetre comprovar que l’Audi RS 5 que vam fer servir no només resulta rapidíssim, sinó també molt fàcil de conduir. A més, les seves ajudes electròniques a la conducció –per sort, poc intrusives-, corregeixen els nostres excessos d’entusiasme amb determinació.

Com a conclusió direm que el paquet Competition Plus és, al nostre parer, molt recomanable i justifica els 125.560 euros que costa l’RS 4 Avant Competition Plus o els 129.630 euros dels RS 5, ja siguin Coupé o Sportback.