40 anys CREIXENT

L’any 1982 va veure la llum el primer Opel Corsa, un model que venia a ocupar un espai inexistent en la marca alemanya (ja que se situava per sota del Kadett) i que tenia l’intenció de democratitzar avenços que fins aleshores es reservaven per a vehicles de segments superiors. Oferir una tecnologia capdavantera als clients del segment B és el que sempre ha caracteritzat a aquest model, i el que l’ha portat a matricular més de 14 milions d’unitats des del seu llançament. Una evolució que ha transcorregut de manera paral·lela al seu creixement en dimensions i que ara, amb la transformació de l’electromobilitat, jugarà un paper clau per a la marca.

Amb l’arribada al grup Stellantis el Corsa va aconseguir rellançar la seva força i avui és un dels cotxes més destacats d’Opel. Si realitzem una anàlisi de cadascuna de les sis generacions del Corsa veurem que la transformació tecnològica, el disseny i la seguretat sempre han estat l’objectiu de la marca. Així doncs, coneguem més detalls d’aquest supervendes que, a més, és Made in Spain. El Pioner L’Opel Corsa de primera generació que va néixer l’any 1982 mesurava tan sols 3,62 metres de longitud. Era fins i tot més petit que l’Opel Adam (3,7 m), però les seves ajustades dimensions no estaven renyides amb la grandesa del seu disseny i rendiment. Aquesta aparença s’acompanyava d’un potent motor de 100 CV en la seva variant GSi. Per descomptat, també existia una versió més dòcil de cinc portes que va arribar l’any 1985. Veient l’excepcional acolliment que va tenir el model de cinc portes per la seva major funcionalitat, Opel va decidir que la segona generació de 1993 seria més gran i pràctica. Van augmentar la seva longitud fins als 3,73 metres, van crear un disseny menys agressiu i més arrodonit per a conquistar al públic femení i van ampliar la seva habitabilitat i capacitat interior. corsa c; el salt de qualitat Amb gairebé 10 centímetres extra respecte al seu predecessor i una major distància entre eixos, la tercera generació del Corsa ja oferia un habitacle capaç de rivalitzar fins i tot amb cotxes de segments superiors. En aquells dies Opel ja donava mostres de la seva conscienciació mediambiental, dotant al seu model d’accés a la gamma dels motors gasolina súper eficients ECOTEC de 4 vàlvules per cilindre, així com dels nous motors turbodièsel d’injecció directa que complien amb la normativa Euro 3. De fet, fins i tot algun s’avançava a l’Euro 4. La quarta generació del Corsa es quedava a les mateixes portes dels quatre metres de longitud, amb 3.999 mm. I parlant de portes, era la primera vegada que el Corsa tenia un disseny diferenciat entre les versions de tres i cinc portes. El de tres tenia un aspecte esportiu i anava enfocat al mateix tipus de clients que en el seu moment els va atreure el disseny del Corsa Original. Opel va llançar l’any 2011 la versió OPC Nurburgring Edition sobre aquesta carrosseria, amb 210 CV de potència. El Corsa de cinquena generació va ser el primer a superar els quatre metres, amb una longitud total de 4,02 m que es traduïa en un major confort interior. Una qualitat de vida a bord que es rematava amb tecnologies totalment prèmium. L’actual Opel Corsa és, com no podia ser d’una altra manera, el més gran mai creat. Però si existeix un avanç que marca un abans i un després en els 40 anys de vida d’aquest model és la introducció d’una versió amb propulsió totalment elèctrica, a més dels motors gasolina i dièsel d’entre 75 i 130 CV. L’Opel Corsa-e té una potència màxima de 136 CV i una autonomia de 330 km, de manera que estén el seu ús molt més enllà de la ciutat. A més, la seva bateria de 50 kWh pot recarregar-se fins al 80% de la seva capacitat en tan sols 30 minuts, ja que admet una potència màxima de càrrega de 100 kW.