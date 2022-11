Un toc d’ESPORTIVITAT

Kia vol seguir mantenint el crossover de la família Ceed al capdamunt i per això ha presentat (i ja està venent sense temps d’espera escandalosos) una actualització de la present generació, que recull les opinions dels seus clients per millorar i mantenir-se com un els cotxes més desitjats a Espanya.

Segons les respostes dels seus clients, els que es decanten per un XCeed ho fan empesos principalment pel disseny, encara que també per la tecnologia de seguretat activa i de connectivitat. Un cop recollides les dades, Kia s’ha centrat en aquests aspectes per a dur a terme una actualització que comporta canvis estètics subtils però eficaços, el nou acabat GT-Line i una proposta tecnològica depurada. En aquest sentit, de primeres i en els acabats més assequibles Concept i el Drive els canvis ja són palpables, amb para-xocs renovats i un redisseny de la graella Tigernose de Kia, a més de nous dissenys per a les llantes de 16 polzades que equipen . Si arribem als acabats Tech i eTech, se suma un nou disseny dels fars LED, més opcions per a les llantes (de 18 polzades en aquests acabats) un difusor posterior en negre brillant i l’opció d’equipar un quadre d’instruments digital de 12, 3 polzades a l’interior, al qual cal sumar-hi un retrovisor més fi, detalls en piano black i una nova disposició dels controls del volant. En optar per l’acabat GT-Line, el topall de gamma, el comprador trobarà una graella específica, para-xocs també únics per a aquesta versió -amb un disseny similar a la resta però amb detalls cromats-, retrovisors en color negre, llantes de disseny esportiu de 18 polzades, barres del sostre en color negre brillant, marcs cromats de les finestretes i el gran detall: les llums posteriors LED amb forma de bresca -que dibuixen una lletra ‘X’ a les frenades.- A l’interior el volant esportiu, el sostre negre, els seients esportius GT-Line i la palanca de canvis de cuir perforat incrementaran la sensació d’esportivitat. L’XCeed inclou la darrera actualització del sistema Kia Connect, compatible amb actualitzacions sense fils. En comprar-lo, l’usuari disposarà de dues actualitzacions gratuïtes –que cobreixen un any– per passar a pagar un preu encara per definir a partir d’aleshores si vol actualitzar el sistema. Es manté la compatibilitat amb els telèfons més habituals i un arsenal de tecnologies de seguretat activa, amb sistemes com l’alerta de manteniment de carril, el control de creuer adaptatiu o la trucada d’emergència, entre d’altres. CONTINUISTA EN els seus MOTORS Pel que fa a l’oferta mecànica, pràcticament es manté intacta, amb la novetat del nou motor 1.6 T-GDi de 204 CV pel XCeed GT-Line. La resta són opcions que ja estaven disponibles fins ara a la gamma XCeed: el motor gasolina tricilíndric 1.0 T-GDi de 120 CV, el microhíbrid gasolina 1.5 de 160 CV, el microhíbrid dièsel 1.6 de 136 CV (aquests dos darrers amb etiqueta ECO) i finalment l’híbrid endollable. En aquest cas es tracta d’un model que disposa d’etiqueta 0 i combina el motor 1.6 T-GDi de gasolina i 141 CV amb un propulsor elèctric per a obtenir un total de 48 quilòmetres d’autonomia elèctrica (60 si els realitzem en entorns urbans). Mentre que el PHEV s’associa sempre a una transmissió automàtica de sis velocitats, l’1.5 MHEV de gasolina i l’1.6 MHEV dièsel poden equipar la transmissió manual intel·ligent de sis velocitats o la transmissió automàtica de set relacions. El nou Kia XCeed ja està disponible des de 20.957 euros per a la versió Concept en una forquilla de preus que arriba fins als 36.572 euros de l’híbrid endollable eMotion, que poden ser fins a 28.572 euros amb descomptes i ajuts del pla Moves III inclosos. L’acabat GT-Line està disponible des de 26.957 euros per al motor 1.0 T-GDi i pot arribar fins als 31.707 euros de l’1.6 MHEV dièsel automàtic, sense aplicar descomptes.