La nova mobilitat elèctrica ‘revoluciona’ el món del motor

Gràcies al ràpid avenç de la tecnologia, els vehicles electrificats són una opció cada cop més atractiva a la carretera. Cada vegada són més accessibles i una bona alternativa ecològica als cotxes tradicionals de gasolina i dièsel. Sumar i participar de la revolució que viu el món del motor també significa dissenyar i oferir serveis específics per a aquest tipus de vehicles, de manera que Mapfre ja ha desenvolupat modalitats d’assegurances dedicades específicament a la circulació dels cotxes elèctrics i híbrids, una prova de el seu compromís constant amb la innovació.

Les xifres corroboren la penetració d’aquests vehicles al mercat. Segons l’Associació Espanyola de Fabricants d’Automòbils i Camions (ANFAC), l’electromobilitat segueix creixent a poc a poc a Espanya: avui tenim registrats 16.565 punts de recàrrega, mentre que enguany les vendes de turismes electrificats acumulen 75.864 unitats. La quota de mercat dels cotxes elèctrics continua sent baixa, però creix cada mes i ha arribat a finals de novembre en un respectable 3,4% del mercat. Segons apunten les dades del darrer baròmetre d’electromobilitat encara queda molt de camí per avançar en comparació amb altres països europeus, especialment pel que fa a l’entrada de vehicles elèctrics al mercat i en matèria d’infraestructura de recàrrega.

Facilitar el dia a dia.

En el terreny que millor coneix, el de les assegurances, Mapfre disposa de la Gamma Cambio, una pòlissa innovadora preparada per cobrir les necessitats dels vehicles elèctrics i híbrids endollables.

En la proposta de valor enfocada a aquest nínxol de mercat, l’asseguradora preveu l’assegurança de la torre de recàrrega del vehicle (en cas de disposar d’un punt particular al domicili o aparcament) i cobreix danys, incendis i robatori. Pel que fa a les característiques tecnològiques d’aquest tipus de vehicles, preveu la cobertura de la bateria i el cable de recàrrega, a més de la responsabilitat civil en estacions de recàrrega i fins i tot els accidents derivats de ciberatacs. Tot plegat juntament amb les cobertures de les assegurances d’automòbil tradicionals, com l’assistència en carretera, el vehicle de substitució o fins i tot la possibilitat de la recàrrega de la bateria ‘in situ’. El servei d’assistència a la carretera de la companyia garanteix una càrrega en 30 minuts.

La gamma Cambio es divideix en tres modalitats: Equilibri Tercers, Equilibri Ampliat i Impuls Tot Risc amb franquícia o sense.

Els clients que optin per una d’aquestes tres pòlisses també tindran accés al programa de fidelització MAPFRE teCuidamos, per resoldre tots els dubtes i qüestions que sorgeixin sobre el vehicle elèctric. Podran obtenir informació sobre ajuts per comprar el vehicle, instruccions per al correcte manteniment del mateix i informació sobre la instal·lació de punts de recàrrega tant individuals com col·lectius. A través d’aquest producte Mapfre reafirma seu el compromís amb el medi ambient, oferint solucions que facilitin el salt a la mobilitat elèctrica.

La millor assegurança.

A l’hora d’escollir una assegurança per al nostre vehicle, ja sigui dièsel, gasolina, elèctric o híbrid, és important que considerem diferents aspectes, sobretot relacionats amb les cobertures que ofereix. En qualsevol cas, el més important és que s’adapti a les nostres prioritats, a l’atenció que volem rebre en cas de sinistre o a les expectatives que tinguem dipositades.

Per a les persones que condueixen habitualment i que no volen tenir cap preocupació pel que fa al cotxe, és recomanable una assegurança a tot risc. Alhora, li convé una pòlissa a tercers a tots aquells que no utilitzen el vehicle diàriament i tan sols es volen beneficiar d’un preu inferior.

Tots dos gaudiran de les cobertures obligatòries com ara els danys a tercers, l’assegurança obligatòria i la responsabilitat civil, mentre que les cobertures més esteses tindran accés a serveis com el vehicle de substitució o la reparació de danys propis.

Un cop tinguem clar quin és el balanç de les nostres prioritats caldrà estudiar les diferents opcions disponibles i, finalment, consultar tots els detalls a l’empresa asseguradora per tenir un producte que s’ajusti a les nostres necessitats. La seguretat és una obligació i a la carretera no s’admeten errades.