Peugeot repta les capçaleres de Prensa Ibérica

«Mai ningú no ha fet una cosa així», ens va advertir una companya del sector. I raó no n’hi faltava. Organitzar un recorregut de relleus en cotxe, creuant tota Espanya i passant per diverses de les principals capçaleres del grup Prensa Ibérica (són 23 en total), no és una empresa fàcil. Però com a Neomotor no coneixem la paraula impossible, ens ho vam proposar i ho vam fer realitat al volant d’un Peugeot.

Durant tres setmanes vam recórrer prop de 4.500 quilòmetres amb un 308 Plug-In Hybrid, un dels vehicles endollables amb més presència al mercat.

Vam iniciar l’aventura a Madrid, amb Telva Somoza i la nostra càmera Yasmina Espí. Així arrencava un viatge en mode híbrid endollable que ens portaria a un total de 16 capçaleres. La nostra primera destinació va ser Càceres, seu d’El Periódico d’Extremadura. Els primers 343 quilòmetres van transcórrer sense novetat. D’allà vam rodar per autovia fins al Diario de Córdoba, on vam arribar després de cobrir 249 quilòmetres amb un consum proper als 6,5 litres.

Després de pernoctar a Còrdova vam seguir fins a Màlaga, per apropar-nos a La Opinión de Málaga després de 158 quilòmetres. Edgar Vivó va prendre el testimoni (o més aviat, el Peugeot 308) amb una mitjana de 5,6 litres. Vam repostar i vam reprendre la ruta amb destinació Múrcia. Després de prop de 400 quilòmetres i amb una la mitjana de consum de 5,7 litres vam arribar a La Opinión de Múrcia, on Pepe Barba ens esperava.

L’endemà vam rodar durant 81 quilòmetres fins a Alacant, on Jorge Domenech va agafar el volant des del diari Información. Després de recarregar vam continuar rumb a València (170 quilòmetres), on vam entregar el Peugeot 308 a Javier Pinés, que el va guardar en un lloc segur. L’aventura va continuar de nou des de València per dirigir-nos a Castelló (uns 90 quilòmetres), on vam repostar i li vam entregar a Fernando Lobón a Mediterráneo. Vam recórrer 290 quilòmetres fins a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona) on li vam deixar el cotxe a Xavier Pérez per carregar-lo a la seu d’El Periódico de Catalunya i al diari Sport.

Segona etapa

. Fins aquell moment havíem aconseguit un consum de 5,9 litres, la qual cosa deixa clar que no vam ser gaire curosos amb el pedal de l’accelerador. Josep Viaplana va ser l’encarregat de reprendre la ruta per cobrir els 120 quilòmetres que ens separaven de Diari de Girona, mantenint la mitjana de 5,9 litres fins a Girona. Vam reprendre la ruta, després de repostar a Gurb, fins al diari Regió 7 de Manresa (120 quilòmetres més) on Josep Viaplana va cedir el testimoni a Àlex Soler.

Xavier i Àlex van enfilar cap a Saragossa, on van arribar de nit després de recórrer 270 quilòmetres. Allà el consum va baixar fins als 5,8 litres, bona feina! L’endemà al matí, després d’un cafè i d’unavisita a la redacció d’El Periódico de Aragón, ens vam posar en marxa cap a Madrid. Vam cobrir els 320 quilòmetres que ens separaven fins a El Periódico de España, fent els darrers 25 quilòmetres en mode 100% elèctric.

Cap a Vigo

. Vicente Montoro havia de prendre el volant per iniciar la tercera etapa. Va sortir rumb a La Opinión de Zamora (260 quilòmetres), on va arribar després de repostar. La ruta va seguir fins a Faro de Vigo, on el nostre company Raúl Rodríguez va prendre el relleu cap a la parada següent, la Opinión de A Coruña (160 quilòmetres). Des d’allà vam seguim 295 quilòmetres fins a Oviedo, per trobar-nos amb José Bernardo Pino a La Nueva España. I d’allà cap a Madrid, on vam entregar el Peugeot 308 Plug-In Hybrid novament a Xavier Pérez. Finalment, l’endemà vam portar el cotxe a la seu d’Stellantis amb 4.450 quilòmetres, un consum mitjà de 5,7 litres, 16 diaris al maleter i una gran experiència al volant d’un cotxe que té un gran present i un millor futur.